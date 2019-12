Bremens Bürgermeister Bovenschulte lädt zum Neujahrsempfang. (Carmen Jaspersen /dpa)

Am ersten Tag des neuen Jahres sind Bremens Bürgerinnen und Bürger wieder ins Rathaus eingeladen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) begrüßt die Gäste am Mittwoch, 1. Januar, in der Zeit zwischen 12.30 und 13.30 Uhr in der Oberen Rathaushalle. Für die Veranstaltung werden keine Einladungskarten versandt, jeder kann kommen. Das teilte die Senatskanzlei nun mit.

Die Besucher sollen dabei die Gelegenheit haben, mit dem Bürgermeister ins Gespräch zu kommen. Geplant ist den Angaben zufolge ein zwangloses Treffen, bei dem weder lange Reden gehalten noch Getränke gereicht werden sollen. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Rathaus gehört seit Sommer 2004 mit der Rolandstatue auf dem Marktplatz zum Unesco-Weltkulturerbe.