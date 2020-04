In der Corona-Krise ist der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte medial sehr präsent. (Frank Thomas Koch)

Corona nagt an den Nerven. Nicht nur an Supermarktkassen ist das spürbar, auch im rot-grün-roten Regierungslager kommt die Gelassenheit allmählich abhanden. Es gibt Reibungen zwischen einigen führenden Akteuren, und das hat gar nicht so sehr mit unterschiedlichen Auffassungen über die Handhabung der Krise zu tun. Was das angeht, sind die Differenzen letztlich unbedeutend. Gerangelt wird vielmehr um die besten Plätze in der öffentlichen Wahrnehmung. Insbesondere bei den Grünen haben einige das Gefühl, dass Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) mit seiner ständigen medialen Präsenz und den in rascher Folge produzierten inhaltlichen Vorstößen politisches Kapital aus der Krise schlägt – zulasten der kleineren Koalitionspartner.

Öffentlich wird das kein Grüner sagen, sähe eine solche Klage doch nach kleinlichem Futterneid aus. Doch hinter vorgehaltener Hand wird der Unmut deutlich geäußert. Grundsätzlich, so gesteht man zu, sei ja nichts dagegen einzuwenden, dass Bovenschulte gegenwärtig das meiste Scheinwerferlicht abbekommt. In einer Notlage wie der Corona-Pandemie schlage die Stunde der Exekutive, und deren Spitzenrepräsentant sei nun einmal der Präsident des Senats. Zudem gebe es politische Formate wie die Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, deren örtliche Vermarktung allein Bovenschulte zustehe. Ärgerlich sei jedoch, dass der Bürgermeister auch bei anderen Gelegenheiten die Bühne sehr stark für sich beanspruche und seine Senatskollegen an den Rand dränge. Gemeint sind die Pressekonferenzen der Landesregierung, die neuerdings zwei-, dreimal die Woche stattfinden.

Wer überhaupt daran teilnehmen darf, darum wird hinter den Kulissen inzwischen verbissen gerungen. Bei Grünen und Linken stieß schon zu Beginn der Corona-Krise sauer auf, dass der Bürgermeister mehr oder minder nach Gutdünken entschied, wer ihn bei diesem Medientermin begleitet – oder ob es überhaupt einer Begleitung durch weitere Senatoren bedarf. Am vergangenen Dienstag zum Beispiel bestritt Bovenschulte die Senatspressekonferenz allein. Drei Tage später sollte dann das Spitzentrio aus Bovenschulte, Bürgermeisterin Maike Schaefer (Grüne) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) den Medien Rede und Antwort stehen. Plötzlich tauchten auch noch SPD-Innensenator Ulrich Mäurer und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) auf, „und keiner wusste so richtig warum“, sagt ein Akteur aus den Reihen der Grünen.

Schaefer möchte sich zu den Vorgängen im Gespräch mit dem WESER-KURIER nicht äußern. Klar ist aber: Die Sorge, vom omnipräsenten Bovenschulte an den Bühnenrand gedrängt zu werden, treibt die Bau- und Umweltsenatorin nicht erst seit Corona um. Schon mehrfach musste sie mitansehen, wie der Regierungschef in ihre Ressortzuständigkeit hineinfunkte, etwa mit seiner Intervention bei den Planungen für das Sparkassengelände am Brill. Ohne sich vorher mit der zuständigen Fachsenatorin abzustimmen, traf sich Bovenschulte zu einem vertraulichen Gespräch mit den Investoren, um das ins Stocken geratene Projekt wieder in Gang zu bringen.

„Die Ware Bovenschulte verkauft sich momentan halt gut“

Im SPD-Lager reagiert man auf die wachsende Genervtheit beim grünen Partner teils achselzuckend, teils mit Häme. „Die Ware Bovenschulte verkauft sich momentan halt gut“, sagt ein Protagonist. Das gelte aber auch für andere Länder-Regierungschefs. „Überall schauen die Menschen in der Krise auf die politische Spitze.“ Im Übrigen verbiete ja niemand der grünen Senatskollegin, mit eigenen Initiativen für Publizität zu sorgen. „Wer hindert sie denn daran, etwa eine Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen einzuführen? Aber es kommt nichts“, urteilt ein sozialdemokratischer Strippenzieher.

„Nichts“ stimmt natürlich nicht. Vor kurzem sorgte Schaefer mit einem Offenen Brief an die grüne Basis für Aufsehen, in dem sie eine Exit-Strategie für die Corona-Beschränkungen einforderte. Im WESER-KURIER legte sie nach und kritisierte, im Senat werde zu wenig über solche Perspektiven gesprochen. Der Vorstoß verpuffte allerdings ziemlich wirkungslos. „Im Senat kam das ziemlich schlecht an“, sagt jemand, der dabei war. Auch im parlamentarischen Raum fand Schaefers Mahnung keinen Widerhall, im Gegenteil. In ungewohnter Eintracht wiesen SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör und sein CDU-Pendant Thomas Röwekamp darauf hin, dass Ungeduld in der gegenwärtigen Situation ein schlechter Ratgeber sei.

Bei den Linken ist die Angst, von einem allgegenwärtigen Bürgermeister marginalisiert zu werden, derzeit nicht so ausgeprägt wie bei den Grünen – was sicher auch daran liegt, dass die Linken mit Wirtschaftssenatorin Vogt und Gesundheitssenatorin Bernhard über zwei Regierungsakteure verfügen, die am Krisenmanagement unmittelbarer beteiligt und damit auch medial präsenter sind als die grünen Kabinettsmitglieder.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere linke Profilbildung beeinträchtigt ist“, sagt der Bürgerschafts-Fraktionsvorsitzende Nelson Janßen. Für die Koalition wünscht er sich eine konstruktive Diskussion über Rezepte, mit denen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch Corona bewältigt werden können. Es gelte mittelfristig, ganze Branchen zu restrukturieren, in denen durch die Krise „vieles wegbricht“. Ein Streit ums Scheinwerferlicht sei dieser Diskussion nicht dienlich. „Es sollte keinen Überbietungswettbewerb bei den inhaltlichen Vorstößen geben“, meint der Bremerhavener Abgeordnete.