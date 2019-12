Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) begrüßt das von Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgeschlagene Entschuldungsprogramm. (Carmen Jaspersen /dpa)

Das von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagene Entschuldungsprogramm für stark kreditbelastete Kommunen würde Bremen jährliche Einsparungen zwischen 50 und 75 Millionen Euro bescheren. Diese Zahl ergibt sich aus dem Gesamtvolumen der Kommunalschulden Bremens und Bremerhavens, wenn man Scholz' Formel darauf anwendet. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) begrüßt den Vorstoß seines Parteifreundes. Es handele sich um einen „sehr guten und richtigen Ansatz“, sagte Bovenschulte dem WESER-KURIER.

Wie berichtet, will der Bundesfinanzminister 2500 hoch verschuldete Kommunen von einem Teil ihrer Lasten befreien. Im Blick sind dabei die sogenannten Kassenkredite, die Städte und Gemeinden bei Banken aufnehmen, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Es geht also nicht um Kredite, die beispielsweise für Investitionen aufgenommen wurden. In vielen ärmeren Kommunen ist der Umfang der Kassenkredite seit den Neunzigerjahren vor dem Hintergrund sinkender Gewerbesteuereinnahmen und steigender Sozialausgaben stark angestiegen. Letztlich sind sie ein Indikator für Strukturschwäche. In den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin gibt es – rein finanztechnisch – keine Kassenkredite, aber eine Entsprechung dazu. Von den gesamten Kommunalschulden Bremens und Bremerhavens (insgesamt etwa zehn Milliarden Euro) macht dies rund fünf Milliarden Euro aus.

Gemäß Scholz' Initiative würde der Bund Bremen die Hälfte dieses Betrages abnehmen und in einen Altschuldenfonds des Bundes überführen. Das Land Bremen müsste sich mit einem Landesanteil in der gleichen Größenordnung beteiligen. Netto würde das Entlastungsvolumen also 2,5 Milliarden Euro betragen. Das ist die für Bremen entscheidende Zahl. Diesen Teil seiner Gesamtschulden nicht mehr abstottern zu müssen, würde Bremen dauerhaft um jährlich bis zu 75 Millionen Euro entlasten. Das ist fast so viel, wie Bremen gemäß seiner Vereinbarungen mit dem Bund ohnehin ab 2020 an Abtrag für seinen Altschuldenberg leisten muss.

Ein Problem gibt es bei der Sache allerdings. Im Sommer hatte das Land Bremen die Stadtgemeinde Bremen und die Seestadt Bremerhaven bereits von ihren Kommunalschulden befreit. Insgesamt etwa zehn Milliarden Euro Miese wurden in einer großen finanztechnischen Operation auf die Landesebene umgeschichtet. Zu diesem Zeitpunkt ahnte man im Rathaus noch nichts von Olaf Scholz' Plänen. Ähnlich verhält es sich übrigens in Hessen, wo das Land vor nicht allzu langer Zeit Kommunalschulden im Umfang von fünf Milliarden Euro übernommen hat.

Grund zur Zuversicht

Wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hofft deshalb nun auch Andreas Bovenschulte, „dass Länder, die so etwas gerade erst gemacht haben, noch in die geplante Altschuldenregelung einbezogen werden“. In diesem Punkt gebe es Grund zur Zuversicht. „Ich war da bereits in guten Gesprächen mit Olaf Scholz“, sagt der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass eine Lösung „noch in dieser Legislaturperiode“ zustande kommt. Dafür wäre auch eine Grundgesetzänderung erforderlich. Bovenschultes Optimismus gründet nicht zuletzt darauf, dass positive Signale auch aus unionsgeführten Bundesländern kommen, unter anderem aus Nordrhein-Westfalen, wo es besonders viele Stadtkämmerer gibt, denen das Wasser bis zum Hals steht.

Sowohl für Olaf Scholz als auch für Andreas Bovenschulte ist die jetzige Initiative für eine Altschuldenregelung nicht die erste. Noch als Hamburger Bürgermeister hatte Scholz 2013 angeregt, die nach dem Auslaufen des Solidarpakts II frei werdenden Mittel in einen Altschuldenfonds für die Bundesländer zu leiten. Der damalige Bremer SPD-Chef Bovenschulte sowie der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel und der damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Sieling lehnten sich mit einem eigenen Konzept an diese Idee an. Sie warben dafür, dass ein solcher „Altschuldenfonds“ auch die Kommunen einbeziehen sollte. Schließlich hätten auch die Städte und Gemeinden hohe Zins- und Tilgungslasten für ihre Kredite zu tragen. Die Hoffnungen auf eine solche umfassende Lösung erfüllten sich vor sechs Jahren allerdings nicht. Ob es diesmal besser läuft, wird sich im kommenden Jahr zeigen.