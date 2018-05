Carsten Sieling (Koch)

Doch noch Bewegung auf dem Domshof? Es sieht so aus, wie Signale aus dem Rathaus nahelegen. Ausgelöst durch einen Bericht im WESER-KURIER über das Scheitern der Pläne für den Platz, hat sich jetzt der Senat mit dem Thema befasst und den zuständigen Ressorts Wirtschaft und Bau Aufträge erteilt. Bereits in einer Woche soll klar sein, was und wie schnell etwas mit dem Domshof passieren kann. Die große Fläche inmitten der Stadt wird als unansehnlich empfunden, längst schon sollte sie grundlegend verändert werden. Doch stets fehlte es an dem nötigen politischen Willen – und am Geld. Der Wille ist nun artikuliert, das Geld soll organisiert werden.

„Der Bürgermeister findet das Projekt wichtig und hat es im Senat auf die Tagesordnung gesetzt“, erklärt Senatssprecher André Städler. Wenn der Eindruck entstanden sei, die Pläne seien beerdigt, stimme das mitnichten. „Bürgermeister Sieling begrüßt das private Engagement der Domshof-Anrainer“, so Städler. Damit sei ein wichtiger Impuls geliefert worden, der nun weiterverfolgt werden solle.

Vor knapp anderthalb Jahren waren Pläne präsentiert worden, die dem Domshof ein neues Gesicht gegeben hätten. Um den Neptunbrunnen herum sollte ein Hain aus Bäumen entstehen, unter dem der Wochenmarkt Platz genommen hätte. Die Stände wären auf diese Weise am oberen Ende des Domshofs konzentriert worden, mit der Möglichkeit, sie in Richtung Dom und Rathaus auszudehnen. Heute wirkt der Markt an manchen Tagen zerfleddert. Für die untere Hälfte des Platzes waren Wasserspiele geplant. An den Rändern sollten auf ganzer Länge Bänke aufgestellt werden, die Gebäude drumherum wären bei Dunkelheit angestrahlt worden.

Breites Bündnis

Die Pläne eines süddeutschen Büros für Landschaftsarchitektur waren von den Anrainern des Domshofs in Auftrag gegeben und bezahlt worden. Zu dieser Gruppe gehörte unter anderem die Bremer Landesbank, heute Nord/LB, die Domgemeinde, das Maklerunternehmen Robert C. Spies und der Entwickler und Betreiber der Markthalle Acht. Beteiligt waren ferner die Brepark, der Großmarkt, die Handelskammer und das Ortsamt Mitte. Politische Unterstützung gab es vom Bürgermeister und dem Bürgerschaftspräsidenten. Die Verwaltung war bei der Präsentation mit Senatsbaudirektorin Iris Reuther und einem Abgesandten der Senatskanzlei vertreten.

Breiter konnte das Bündnis kaum sein, und doch kam in den Monaten nach der Präsentation nichts voran. Die Verwaltung zog sich auf die Position zurück, keinen politischen Auftrag bekommen zu haben, die Initiative sei rein privat, hieß es.

Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) sah das völlig anders und ging vor allem die Baubehörde hart an, sie hätte eine Vorlage erarbeiten müssen, damit die Abgeordneten im Parlament etwas in der Hand haben, um das weitere Verfahren in Gang zu bringen. Weber warf dem Ressort und namentlich der Senatsbaudirektorin eine „knallharte Blockadehaltung“ vor.

Formal ist es so, dass die Pläne von vor anderthalb Jahren tatsächlich nur ein Impuls sein können. Die Arbeiten am Domshof müssen ausgeschrieben werden, dann befassen sich die parlamentarischen Gremien damit, und eine Bürgerbeteiligung gibt es auch noch.

Als in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass die private Initiative trotz der großen Unterstützung verpufft ist und erst jetzt möglicherweise wieder aufgegriffen wird, gab es harsche Kritik von der Handelskammer. „Es kann nicht sein, dass überzeugend formulierte Handlungsbedarfe und seriös vorgetragene Gestaltungskonzeptionen daran scheitern, dass Senatsressorts ihnen keine Relevanz beimessen oder es versäumen, Planungsmittel einzustellen“, schreibt die Kammer in einer Pressemitteilung. Politik und Verwaltung müssten die Fäden noch einmal aufgreifen und gemeinsam mit den Anliegern des Domshofs zügig einen Plan verabreden, wie es nun weitergehen solle. Der Domshof verkaufe sich unter Wert, er müsse dringend neu geordnet werden, und was könne der Stadt Besseres passieren, wenn die Anrainer sich auch finanziell beteiligen wollten.

Bei der Aufbaugemeinschaft Bremen haben die Vorgänge um den Domshof „Bestürzung und Unverständnis“ ausgelöst. Es sei ein Trauerspiel, wie mit der privaten Initiative umgegangen wurde, teilte die Organisation mit. Mit der vorliegenden, von allen Seiten begrüßten Planung sei ein guter Anfang gemacht worden. „Kein Stillstand, kein Dornröschenschlaf, es muss weitergehen“, fordert Uwe Nullmeyer, Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft.