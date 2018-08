Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (l.) und Carsten Sieling sind sich einig. (Christina Kuhaupt)

Beim Gewerbegebiet Achim-West soll es schnell voran gehen – und zwar gemeinsam. Da sind sich Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und sein Amtskollege aus Achim, Rainer Ditzfeld (parteilos), einig. Das haben sie bei einer Podiumsdiskussion zu dem 100-Millionen-Projekt in der Handelskammer Bremen am Donnerstagabend noch einmal bekräftigt. Bis Ende des Jahres soll dafür eine gemeinsame Entwicklungsgesellschaft auf den Weg gebracht und eine Einigung über die finanzielle Beteiligung gefunden werden. Zusammen mit Martin Balkausky, Geschäftsführer der Achim-West Entwicklungsgesellschaft mbH, und Dirk Kühling vom Bremer Wirtschaftsressort diskutierten die beiden Bürgermeister auch über den Wohnungsbau, eine Brücke über die Autobahn 1 und die Einnahmen durch die Gewerbesteuer.

Mehr zum Thema Sieling und Ditzfeld im Gespräch Zwei Bürgermeister stellen Gewerbegebiet Achim-West vor Im Interview mit dem WESER-KURIER stellen Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und Achims ... mehr »

Weil durch das neue Gewerbegebiet laut einer Progons-Studie 3000 bis 5000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten, will Bürgermeister Sieling den Wohnungsbau in Bremen weiter vorantreiben. Dafür denkt auch an neue Wohnungen in Randbereichen der Osterholzer Feldmark. Sieling will die umstrittene Bebauung der Osterholzer Feldmark nicht weiter als Tabu betrachten, wie es mit den Grünen verabredet ist und wie es im Koalitionsvertrag steht. Nach der Wahl wolle er das Thema wieder angehen und mit "kluger Planung" sowie unter ökologischen Gesichtspunkten die Entwicklung dort vorantreiben, antwortete er auf Fragen von Moderatorin Maren Beneke, stellvertretende Leiterin des Lokalressorts Bremen beim WESER-KURIER. In Achim hingegen können laut Ditzfeld vorerst keine neuen Flächen für Wohnungsbau ausgewiesen werden. Der Bürgermeister setzt auf Lücken- und Hinterlandbebauung.

Einigung bis Ende des Jahres

Bis Ende des Jahres wollen Bremen und Achim sich über die finanzielle Beteiligung an dem Gewerbegebiet einigen. Neben Geldern von Achim und Bremen soll sich auch der Landkreis Verden verstärkt an dem Projekt beteiligen. Laut Ditzfeld gab es gerade am Montag "konkrete Gespräche" mit Verdens Landrat Peter Bohlmann (SPD). Die Gewerbesteuer-Einnahmen aus dem Großprojekt könnten nach aktuellen Planungen in die Entwicklungsgesellschaft fließen. Das würde bedeuten: Nicht nur Achim, auf dessen Areal das Gewerbegebiet entsteht, profitiert finanziell, sondern auch Bremen. "Wir brauchen eine Brücke über die Autobahn 1", sagte Ditzfeld außerdem. Um das Gewerbegebietes bestmöglich anzuschließen, hätte er am liebsten sogar eine achtspurige Brücke.

Mehr zum Thema Zusammenarbeit über Landesgrenzen Bremen und Achim planen riesiges Gewerbegebiet Bremen und das Umland liegen bei der Ansiedlung von Betrieben oftmals im Clinch. Doch das soll bald ... mehr »

Im Saal des Schütting waren sich die gut 100 Vertreter aus Wirtschaft und Politik einig, dass die gemeinsame Entwicklung des Gewerbegebietes "ein Schlüsselprojekt" sei. "Ein Novum in Deutschland", lobte Harald Emigholz, Präses der Handeskammer Bremen. "Es ist eine Form der Zusammenarbeit, der Kooperation, des Vertrauens und der Partnerschaft", sagte Uwe Nullmeyer, Vorsitzender der einladenden Aufbaugemeinschaft Bremen.