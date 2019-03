Die Gedenkstele nahe der Haltestelle Huckelriede ist am Sonnabend eingeweiht worden. (FR)

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer haben an diesem Sonnabend eine Gedenkstele zur Erinnerung an die Opfer des Gladbecker Geiseldramas in einem Grünstreifen nahe der Haltestelle Huckelriede eingeweiht. An dieser Haltestelle hatte im August 1988 die dramatische Fahrt eines Busses der Linie 53 begonnen, der von zwei Gangstern aus dem Ruhrgebiet gekapert worden war. Zwei junge Fahrgäste, die 18-jährige Silke Bischoff und der 14-jährige Emanuele De Giorgi, wurden in den Stunden darauf erschossen. Außerdem verunglückte der Polizist Ingo Hagen auf dem Weg zum Einsatz bei dem Geiseldrama tödlich. Die Namen dieser drei Opfer sind auf der Stele nachzulesen.

Mehr zum Thema Das Geiseldrama von Gladbeck Die Horrorfahrt vor 30 Jahren Was als Bankraub anfing, wuchs sich zum mehrtägigen Geiseldrama über die halbe Republik aus. Die ... mehr »

Es solle aber auch ein Gedenkort für die Angehörigen und andere Betroffene des damaligen Verbrechens sein, sagten Sieling und Grotheer. Der Bürgermeister bat im Namen des Senats erneut um Entschuldigung für die Pannen bei Polizei und Behörden, die nach dem Geiseldrama von einem Bremer Untersuchungsausschuss schonungslos aufgedeckt wurden. Bereits bei einer Aussprache in der Bremischen Bürgerschaft anlässlich des 30. Jahrestags des Geiseldramas im vergangenen Jahr hatte sich der Bürgermeister entschuldigt. Im Zusammenhang mit der Geiselnahme seien im Sommer 1988 viele Fehler gemacht worden, betonte Sieling am Sonnabend - auch von den Medien und besonders im Umgang mit den Betroffenen und Hinterbliebenen. „Das Geschehene können wir nicht ungeschehen machen. Aber wir können die Erinnerung an die Opfer hier in Bremen wachhalten und den Hinterbliebenen zeigen, dass sie mit ihrer Trauer nicht vergessen sind“, so der Bürgermeister.

Sehr enttäuscht über die lange Vernachlässigung aller Opfer des Geiseldramas äußerte sich in einer kurzen Ansprache Johnny Bastiampillai, der damals als Kind in dem entführten Bus gesessen hatte. „Opfer dürfen nicht alleingelassen werden - das ist in den vergangenen 31 Jahren aber überwiegend passsiert“, sagte Bastiampillai. Es müsse eine Stelle geben, die sichj um die Opfer kümmere. Bremen hat allerdings reagiert und inzwischen eine Opferbeauftragte im Rathaus berufen: Martina Höhns hat in der Senatskanzlei diese Aufgabe übernommen.