Am Dienstagmorgen haben die Bauarbeiten auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke begonnen. (Anna Zacharias)

Seit Dienstagmorgen (9. Oktober) ist die Bürgermeister-Smidt-Brücke stadtauswärts gesperrt. Der Grund wurde bereits im September angekündigt: Dort werden neue Fußgängerüberwege eingerichtet. Die Brücke ist zunächst nur in einer Richtung gesperrt. Die Sperrung endet am 29. Oktober. Auch die Geh- und Radwege sind aufgrund der Baustelle einseitig gesperrt.

Direkt im Anschluss wird ab dem 29. Oktober die andere Fahrbahn stadteinwärts gesperrt werden, und zwar bis zum 17. November.

Die Fahrbahn und der Fuß- und Radweg stadtauswärts sind für drei Wochen gesperrt. (Jan-Felix Jasch)

Ein Fußgängerüberweg wird direkt an der Schlachte gebaut, ein zweiter auf der Neustadt-Seite in Höhe der Straße Am Deich. Die Querungshilfen sollen für mehr Sicherheit auf der vielbefahrenen Straße sorgen. Zusätzlich werden dort Ampeln aufgestellt. Im direkten Bereich der Überwege wird die Fahrbahn nach Bauende zudem über eine Strecke von rund 45 Metern auf eine Spur verengt. Die Baukosten bezifferte das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) im September pro Überweg auf 50.000 Euro, dazu kämen noch die Kosten für die Ampelanlagen und Planung. An der Bürgermeister-Smidt-Brücke und der Brill-Kreuzung kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen. (ech)