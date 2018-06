An diesem Freitag soll ihre Bäume nahe der Hachez-Brücke im Bürgerpark getauft werden. Ursula und Alfred Koch zeigen ein Modell der Anlage. (Frank Koch)

Es gibt Familienfeiern, die sollen nicht nur im kleinen Kreis begangen, sondern mit etwas Besonderem gekrönt werden. Alfred und Ursula Koch haben aus diesem Grund ihre Goldene Hochzeit zum Anlass für eine Baumspende genommen. Am Freitag, 8. Juni, soll diese Spende dem Bürgerpark und seinen Besuchern zu Gute kommen. Dann werden nahe der Hachez-Brücke „mindestens“, so Alfred Koch, vier Bäume im größeren Familienkreis getauft.

Das Bremer Ehepaar hat die Bäume gespendet, der Bürgerparkdirektor hat sie ausgesucht. Auf diese Weise sollen viele Menschen am Glück der beiden teilhaben – sie empfinden ihre Ehe immer noch als solches, sagt auch Ursula Koch. Sohn Carsten hat mit Bürgerpark-Direktor Tim Großmann den Platz nicht weit von der Meierei besucht und als geeigneten Standort auserkoren. „Die Söhne und ihre Familien, sie alle leben in Bremen direkt um die Eltern herum“, sagt Alfred Koch. Sie werden dabei sein, wenn die Freiluftfeier begangen wird.

Alfred Koch, der die Leitung der Firma H.C. Schmidt vom Schwiegervater übernahm, gehört heute noch mit seinen Söhnen Carsten und Christian an die Unternehmensspitze. Er hat in die Bremer Familie eingeheiratet. H. C. Schmidt ist ein altes Familienunternehmen, ein Wein- und Handelshaus, sagt Koch. „Es lag damals an der Langenstraße in der Innenstadt“, erzählt er. Seine Ehefrau hat er in der damaligen Tanzschule Dr. Hardau kennengelernt und sieben Jahre später geheiratet. Auch das erzählt er gut gelaunt. Sie arbeitete bei Radio Bremen, er übrigens auch, und zwar im technischen Bereich. Damals befand sich der Sender noch am Standort in der Vahr, in der Heinrich-Hertz-Straße. Der gebürtige Rostocker und die Bremerin bekamen zwei Söhne. Später kamen Schwiegertöchter und Enkel dazu.

Geboren wurde Alfred Koch 1940 in Rostock. Zwei Jahre später floh seine Familie zunächst nach Osten, dann nach Schwerin und schließlich in den Westen, nämlich nach Bremen. Die heutige Partnerstadt seines Geburtsortes ist ihm zur Heimat geworden. Doch das hat für die Familie aus dem Osten Deutschlands wie bei vielen anderen Flüchtlingsfamilien auch nicht sofort geklappt. In Bremen sollten sie erst nach einer ganzen Weile dazu gehören. „Das war nicht immer einfach“, sagt Alfred Koch. Er erinnert sich noch heute „an die schwierigen ersten Jahre. Wir waren ja die Flüchtlinge.“ Daran, so sagt er, „muss ich vor allem heute oft denken“. Er meint die neuen Flüchtlinge und deren Aufnahme hier.

Rostock ist für den Jubilar übrigens mehr als seine Geburtsstadt geblieben. Ihre Goldene Hochzeit feierten die Kochs deshalb im zu Rostock gehörenden Warnemünde an der Ostsee und damit direkt am Meer. Und zwar im dortigen Hotel Zum Alten Strom, wo das Bremer Ehepaar gern unterkommt, wenn es die Stadt einmal wieder besucht. Das kommt durchaus ein bis zweimal im Jahr vor. Eben auch zu dem besonderen Ehrentag für die Eheleute. Die Gäste kamen dazu aus Bremen, darunter Familie und Freunde, aber auch Angestellte, Banker und der Steuerberater des Familienunternehmens. Wie Koch erzählt, feiern er und seine Frau ohnehin ganz gern. „Die Goldene Hochzeit", berichtet er weiter, „ging dann bis halb drei oder drei Uhr. Aber wir haben die Feier um Mitternacht verlassen."

Am 8. Juni nun wird daran erinnert. Aber im Bürgerpark wird es vermutlich nicht ganz so lange gehen, denn die „Familientruppe“, so der Jubilar, „plant im Anschluss an die Baumtaufe ein Essen in einem der Lokale in Bremens schönem Grün“. Wo das sein wird, haben Ehepaar und Söhne noch nicht abschließend entschieden.