Vor einem Jahr hat die Studentin Carolina Guarnizo Caro mit einer Kommilitonin ein Radwegekonzept für den Bürgerpark vorgelegt. (Koch)

Die Durchsetzung der Parkordnung und eines Radwegekonzepts im Bürgerpark lässt auf sich warten. Im Sommer 2017 hatten der Vorstand des Bürgerparkvereins und der Direktor des Parks angekündigt, die Parkordnung durchzusetzen, um zunehmenden Beschwerden von Besuchern Rechnung zu tragen. Im Frühjahr 2018 hatten Carolina Guarnizo Caro und Yan Zhu, Studentinnen der Hochschule für Künste, ein Radwegekonzept erarbeitet. Der Vorstand hatte sich entschlossen, es zu prüfen und womöglich teilweise umzusetzen. Im Zentrum der geplanten Bemühungen, rücksichtlose Radler zu zügeln, stehen die Gefahrenpunkte Tiergehege und Spielplätze.

„Die Situation hat sich bislang nicht verbessert, sie ist gleichbleibend oft unangenehm für Fußgänger und unsere Mitarbeiter“, sagt Park-Direktor Tim Großmann. Die Umsetzung des Konzepts habe sich verzögert, weil der trockene Rekordsommer den Park vor besondere Herausforderungen gestellt habe. „Wenn wir wählen müssen, ob wir die Bäume gießen, um sie zu retten, oder das Radwegekonzept verwirklichen, entscheiden wir uns für Ersteres.“

Zudem habe die Trockenheit Spuren an den Bauwerken hinterlassen. „Es ist zu starken Setzungen gekommen. Es bestand nirgendwo Einsturzgefahr, aber es gab Handlungsbedarf. Das hat uns bis in den Winter beschäftigt.“ Technische Probleme in der Kanalisation hätten das Bürgerpark-Team überdies strapaziert, so Großmann weiter.

Das bedeute nicht, dass nichts geschehen werde. „Wir haben das nicht vergessen, sondern nur gebremst. Sobald wir genug Luft haben, wird das weiterverfolgt“, versichert Großmann. Auch auf der Mitgliederversammlung des Bürgerparkvereins in einigen Tagen werde das Radwegekonzept thematisiert.

„Wir werden vorsichtig anfangen“

Zunächst werde nur ein erster Teil des Konzepts umgesetzt, das aus verschiedenen „Eskalationsstufen“ bestehe: Neue Schilder sollen an gefährlichen Punkten angebracht, der Wege-Belag soll verändert werden. Die Splittwege sollen von rund einem halben Meter breiten Streifen Pflaster unterbrochen werden. „Menschen mit Rollstühlen und Kinderwagen werden sie ohne Aufwand überwinden können, aber die Radfahrer sollen merken, dass sie einen besonderen Bereich erreicht haben. Die Ausrede, dass man die entsprechenden Schilder nicht gesehen hat, zieht dann nicht mehr“, erläutert Großmann.

Obendrein werde die Parkstreife verstärkt kontrollieren, wie Radfahrer mit den Hinweisen und Veränderungen umgehen. „Wir werden vorsichtig anfangen und schauen, welche Wirkung das zeigt und welche Reaktionen es gibt.“ Nach und nach sollen die geplanten Vorkehrungen auf die Spielplätze ausgeweitet werden, um die Radfahrer dazu zu bewegen, wenigstens in diesen Bereichen vom Rad abzusteigen und zu schieben.

„Das alles sind nur höfliche, lenkende Maßnahmen. Wenn sie gar keine Wirkung zeigen, beginnt die nächste Eskalationsstufe.“ Beispielsweise soll dann die Zusammenarbeit mit der Polizei verstärkt werden, sodass Radfahrer auch mit Bußgeldern rechnen müssten. Letztlich schreckten die Verantwortlichen auch nicht vor baulichen Veränderungen zurück, wenn es nicht anders möglich sei, Rüpel zu bremsen. „Uns ist klar, dass es eine Daueraufgabe für uns bleibt, den Radverkehr im Auge zu behalten“, sagt der Direktor.

Sorgen bereitet Tim Großmann die Zulassung von E-Scooter für den Verkehr. Mit den elektrischen Rollern dürfen künftig nur Radwege befahren werden. „Ich bin gespannt, welche Folgen das für den Bürgerpark hat." Zu befürchten sei, dass sich einige Rollerfahrer wie manche Radfahrer nicht viel um die Parkordnung scherten. Ähnliches habe sein Vorgänger im Amt, Werner Damke, bereits vor einigen Jahren mit ebenfalls elektrisch angetriebenen Segways erlebt, deren Nutzung im Park deshalb untersagt ist.

Das Gärtner-Team wappnet sich

Von einem vorauseilenden Verbot von Elektro-Rollern nehmen Bürgerparkverein und -verwaltung jedoch Abstand. Schon jetzt müsse er sich immer wieder gegen Kritiker wegen anderer Verbote verteidigen, obwohl sie dem rücksichtsvollen Miteinander aller Interessengruppen dienten. „Die Verbreitung dieser Roller wird eine Herausforderung für uns werden, das ist uns klar“, so der Park-Direktor.

In diesem Frühjahr hat sich das Gärtner-Team laut Großmann gewappnet, damit der Park einen weiteren trockenen Sommer so unbeschadet wie möglich verkraften kann. „Wir wässern schon seit einiger Zeit intensiv und halten alles feucht, um ein paar ganz trockene Wochen besser überstehen zu können. Aber wenn wir graben, stoßen wir nach 20 bis 30 Zentimetern auf trockenen Boden." Bislang allerdings habe sich das Jahr 2019 meteorologisch bürgerparkfreundlicher gezeigt als das Vorjahr.