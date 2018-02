Am Mittwoch wurde die Bürgerpark-Tombola eröffnet. (Vanessa Ranft)

Ein Shantychor, Schornsteinfeger und viele Luftballons – so wurde am Mittwochmorgen die 64. Bürgerpark-Tombola eröffnet. Allerdings nicht wie geplant von Schirmherr Carsten Sieling. Der Bürgermeister ist wegen der Verhandlungen des Koalitionsvertrags noch in Berlin.

Für Sieling ist Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert eingesprungen. Sie lobte den Bürgerpark als „ein lebendiges, wertgeschätztes und einmaliges Kulturdenkmal“ und bedankte sich bei allen Mitwirkenden der Tombola. Bremen zeichne sich durch bürgerschaftliches Engagement aus und die Bürgerpark-Tombola sei dafür ein gutes Beispiel, so Linnert. Außerdem betonte Linnert Bremens Charakter als grüne Stadt, der auch als Standortfaktor sehr wichtig sei. „Nun geht’s los“, sagte Linnert und verkaufte die ersten Lose.

Der Vorstandsvorsitzende des Bürgerparkvereins, Joachim Linnemann, ist zuversichtlich, dass die Gewinne der Bürgerpark-Tombola in diesem Jahr größer ausfallen als 2017. „Wir haben versucht, mehr auf die Wünsche der Bremer einzugehen“, sagte Linnemann. So sei eine neue Lautsprecheranlage installiert worden, damit man die Ansagen besser versteht, und auch die Auswahl der Gewinne sei angepasst worden. „Jetzt hoffen wir, dass das Wetter gut mitspielt – davon hängt auch viel ab.“

Wie in jedem Jahr fließen die Erlöse der Tombola an den Bürgerparkverein. Zudem gehören in diesem Jahr Knoops Park in St. Magnus und den Achterdiekpark in Oberneuland zu den Begünstigten.