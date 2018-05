Bremen. Am Sonntag ist die Bürgerpark-Tombola 2018 zu Ende gegangen. Zum Saisonabschluss melden die Veranstalter: „Wieder konnte die anvisierte Millionengrenze überschritten werden. Mit einem Umsatz in Höhe von 1.052.600 Euro wurde in der diesjährigen Saison das drittbeste Ergebnis seit über zehn Jahren erzielt“, heißt es in einer Mitteilung. Am Reinertrag sollen in diesem Jahr neben dem Bürgerparkverein der Achterdiekpark sowie der Förderverein Knoops Park partizipieren. Die nächste Bürgerpark-Tombola beginnt am 6. Februar 2019.