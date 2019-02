Ulrich Mäurer (Frank Thomas Koch)

Es bleibt dabei – Bremen wird im Bundesrat dem Gesetz, das Algerien, Marokko, Tunesien sowie Georgien als sogenannte sichere Herkunftsstaaten einstuft, nicht zustimmen. Die FDP hatte die Zustimmung beantragt, doch SPD, Grüne und Linke lehnten dies am Mittwoch in der Bremischen Bürgerschaft ab. Kuriosum am Rande: Nachdem Redner von Grünen, Linken und auch der SPD das vom Bundestag verabschiedete Gesetz mit harschen Worten gegeißelt hatten, bekundete Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ausdrückliche Sympathie dafür.

Am 18. Januar hat der Bundestag mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP dafür votiert, die vier genannten Ländern als „sicher“ einzustufen. Das bedeutet, dass davon ausgegangen werden soll, dass es dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung gibt. Asylanträge von Menschen aus diesen Staaten würden damit in der Regel abgelehnt, solange die Betroffenen nicht glaubhaft nachweisen können, dass sie doch verfolgt werden. Zugleich würde eine solche Einstufung den Behörden schnellere Verfahren und einfachere Regeln für eine zentrale Unterbringung ermöglichen.

Allerdings bedarf es hierfür der Zustimmung des Bundesrates. Die sollte am 15. Februar erfolgen. Doch die Abstimmung wurde vertagt, weil klar war, dass die notwendige Mehrheit nicht zustande kommen würde. Dies sei nun einmal der föderalen Struktur Deutschlands geschuldet, erklärte Innensenator Mäurer in der Bürgerschaft. Eine ganze Reihe von Bundesländern hatte schon im Vorfeld der Bundesratssitzung angekündigt, nicht zustimmen zu wollen. Er persönlich halte die auch von der Bundes-SPD beschlossene Einstufung der vier Länder für richtig. Aber auch für Bremen sei eine Enthaltung im Bundesrat die logische Konsequenz aus der Koalitionsvereinbarung: „Da, wo man verschiedene Positionen hat, enthält man sich.“

Wobei Bremens Innensenator übersah, dass die Positionen von Rot und Grün in Bremen in dieser Frage gar nicht unterschiedlich sind. Denn nicht nur Björn Fecker von den Grünen lehnte den Antrag der FDP ab („Sie sägen hier munter am Grundrecht auf Asyl“), sondern auch die SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp. Das vom Bundestag beschlossene Gesetz sei eine Scheinlösung, nicht mehr als Symbolik. Länder würden nicht sicherer, nur, weil man dies behaupte oder sie auf eine Liste setze, so Aulepp. Das Gesetz sei wegen seiner Pauschalierung bedenklich, vor allem aber, weil es den Rechtsweg der Betroffenen drastisch verkürze.

Seitens der FDP hatte Peter Zenner mit der ohnehin sehr niedrigen Anerkennungsquote für Asylbewerber aus den genannten vier Ländern argumentiert (Algerien: 1,2 Prozent, Marokko: 2,3, Tunesien: 1,9, Georgien 0,3). Zahlen, die aus Sicht von FDP und CDU in Bremen ein beschleunigtes Verfahren ermöglichen. Zumal das individuelle Asylrecht von dem Gesetz nicht beeinträchtigt werde.

Wer die vier Länder als sicher einstufe, ignoriere alle Fakten, erklärte Sophia Leonidakis von den Linken. Es gebe in diesen Staaten gravierende Menschenrechtsverletzungen, vor allem im Umgang mit Oppositionellen und Homosexuellen. Und FDP und CDU ginge es anders als behauptet auch nicht darum, die Kapazitäten für wirklich Schutzbedürftige zu erhöhen. Denn der Anteil der Asylsuchenden aus diesen Ländern liege bei unter einem Prozent. Zwischen Januar und April 2018 seien es bundesweit 1600 Personen gewesen und in Bremen ganze 16. Tatsächlich gehe es FDP und CDU um eine Aushöhlung des Asylrechts.