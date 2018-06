Unter anderem das Klinikum Nord wird von der Geno betrieben. (Christian Kosak)

Die Bürgerschaft hat am Mittwoch die geplanten Finanzhilfen für die Gesundheit Nord (Geno) und für die private Jacobs University (JUB) in zweiter Lesung beschlossen. Nachdem der Landeshaushalt für 2018 und 2019 bereits im Dezember vergangenen Jahres beschlossen wurde, nimmt Bremen nun 250 Millionen Euro neue Schulden auf. Der Löwenanteil davon – 205 Millionen Euro - soll an die Geno fließen und die staatlichen Kliniken zu stabilisieren. Die restlichen 45 Millionen Euro sollen die Jacobs University stützen, indem das Land Bremen einen Kredit der Privathochschule übernimmt.

Im Parlament gab es über den mit den Stimmen von Rot-Grün beschlossenen Nachtragshaushalt eine teils vehemente Debatte: Die Opposition setzte sich geschlossen dafür ein, den Beschluss über die großen Beträge für Geno und Privatuni zu vertagen und zunächst offene Fragen zu klären. Gefordert wurde unter anderem, es brauche einen Vertrag mit der Jacobs University, der festlege, was die Privatuni im Gegenzug für die Finanzhilfe leiste. Im Fall der Geno wurde zunächst ein nachhaltiges Zukunftskonzept gefordert, bevor dieser hohe Betrag beschlossen werde. Alle Oppositionsfraktionen folgten einem Antrag der Linken, die gefordert hatten, den Beschluss auszusetzen. Dies wurde aber von der rot-grünen Regierungsmehrheit abgelehnt. (ssu)