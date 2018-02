Am Donnerstag hat die Bürgerschaft die geplante Wahlrechtsreform beschlossen. (Frank Thomas Koch)

Die Bürgerschaft hat am Donnerstag ein neues Wahlrecht für die Bürgerschaftswahlen beschlossen. Es schafft eine neue rechnerische Grundlage für die Zusammensetzung des Parlaments. Kern der Reform ist eine Umkehrung der bisherigen Sitzzuteilung. Bisher zogen zunächst die über die Liste gewählten Kandidaten in die jeweiligen Fraktionen ein, danach die Kandidaten, die über Personenstimmen ihr Mandat erhalten hatten. Künftig ist es anders herum. Gegen die Reform stimmten nur FDP, Bürger in Wut sowie vereinzelte Abweichler bei SPD und Linken.

Der Abstimmung ging eine engagierte Debatte voran. Matthias Güldner (Grüne) stellte dabei in den Vordergrund, dass viele Elemente des bisherigen Systems erhalten bleiben. Zum Beispiel die Tatsache, dass jeder Wähler fünf Stimmen auf die Listen und ihre einzelnen Kandidaten verteilen kann. „Vereinfacht gesagt, ist es künftig dann aber so, dass diejenigen, die die meisten Personenstimmen bekommen, auch tatsächlich in die Bürgerschaft kommen“, so Güldner. Nun gelte es, bei den nächsten Wahlen die konkreten Auswirkungen der Neujustierung auszuwerten.

Für die FDP bedauerte Hauke Hilz, dass das Gewicht der Listen „erheblich gestärkt“ werde. Die Bürger hätten in Zukunft weniger Einfluss darauf, wer tatsächlich in die Bürgerschaft einzieht. Die parteilose frühere Grünen-Abgeordnete Susanne Wendland sah das ebenso. Die Stärkung der Listen zulasten der Möglichkeit der Bürger, Bewerber von hinteren Listenplätzen ins Parlament zu wählen, sei „inakzeptabel“. Wendland: „Wenn man das Wahlrecht schon ändert, dann so, dass der Einfluss der Bürger steigt.“ Was jetzt passiere, sei ein Rückschritt. Für die SPD widersprach Björn Tschöpe. Das künftige Wahlrecht bringe zwar das Gewicht der von den Parteien aufgestellten Listen stärker zum Tragen. Es dränge aber auch „Individual- und Partikularinteressen zurück“.

Jens Eckhoff (CDU) gab Tschöpe recht. „Wir haben eine Parteiendemokratie, und deshalb ist es auch legitim, dass die Parteien Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlamentes nehmen“, fand Eckhoff. Er bedauerte allerdings, dass der Termin der Bürgerschaftswahl künftig grundsätzlich mit dem der Europawahl zusammenfallen soll. Schon bisher sei es so, dass die komplette Auszählung der Bürgerschaftswahl rund eine Woche in Anspruch nehme. Wenn jetzt noch die Europawahl dazukomme, werde man in Bremen wohl noch länger auf das endgültige Resultat warten müssen.

Für die Linke bedauerte Claudia Bernhard, dass in dem Reformpaket keine sogenannte Heilungsregelung für ungültige Stimmen enthalten ist. Gemeint ist die Möglichkeit, eine Stimme dann als gültig zu werten, wenn zwar formale Fehler beim Ausfüllen des Stimmzettels vorliegen, der Wählerwille aber gleichwohl unzweideutig zu erkennen ist.