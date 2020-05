Die Bremische Bürgerschaft tagt in dieser Woche wieder in der Halle 7 der Messe Bremen. Das Bild zeigt Bürgermeister Bovenschulte bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch. (Sina Schuldt/dpa)

Alle Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft haben sich am Donnerstag für eine Änderung der Landesverfassung ausgesprochen. Der genaue Wortlaut soll jetzt in einem Ausschuss besprochen werden.

Die debattierten Anträge der CDU und der Koalitionsfraktionen wollen die 1947 geschriebene Verfassung an die heutige Zeit anpassen, indem Sätze hinzugefügt werden sollen, die sich gegen Rassismus und nationalsozialistische Bestrebungen wenden. Schon vor einigen Monaten hatte Sachsen-Anhalt eine solche „Antifaschismus-Klausel“ in seine Verfassung aufgenommen. Zudem schlagen SPD, Grüne und Linke vor, einzelne Worte („Arbeitswilligen“, „Rasse“) zu streichen und die Rechte von Kindern in die Landesverfassung aufzunehmen.

„Der gemeinsame Nenner der vorgeschlagenen Verfassungsänderungen könnte der Begriff der Menschenwürde sein“, sagte CDU-Fraktionsvize Thomas vom Bruch. Der Begriff „Rasse“ passe nicht mehr in die Zeit, weil er eine Unterscheidbarkeit von Menschen suggeriere. „Ein Begriff, der zu einer offenen Gesellschaft nicht passt“, betonte er. „Von Zeit zu Zeit bedarf es auch bei so einem Regelwerk einer Anpassung“, sagte SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör (SPD). Björn Fecker (Grüne) sagte, mit einer solchen Verfassung mache man klar, dass der Kampf gegen den Faschismus nicht nur vor 75 Jahren überlebenswichtig gewesen sei. Ralf Schumann (Linke) sagte, seiner Fraktion sei wichtig, in der Präambel das Wort „Arbeitswilligen“ zu streichen. Darin heißt es bislang, „allen Arbeitswilligen“ werde ein menschenwürdiges Dasein gesichert.

Für Empörung unter den Abgeordneten sorgte Thomas Jürgewitz, der als AfD-Mitglied seit Auflösung der Fraktion als Einzelabgeordneter in der Bürgerschaft sitzt. Er sagte, die CDU springe auf eine „Modewelle der 68er“ auf. Er sagte: „Der Koran ist gelebter Rassismus“ und „MeToo ist Wunschdenken“. Für letztere Äußerung rief ihn Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) zur Ordnung. FDP-Politiker Magnus Buhlert sagte: „Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie notwendig die Debatte ist oder wie notwendig die Verfassungsänderungen sind, die wir diskutieren werden, war das die Rede, die wir eben gehört haben.“