Kanister mit einem glyphosathaltigen Mittel: Das Pflanzenschutzmittel ist hoch umstritten und steht im Verdacht, Krebs auszulösen. (dpa)

Die Bürgerschaft diskutiert an diesem Donnerstag über den Einsatz von Glyphosat zur Unkrautvernichtung. Die Fraktion der Grünen hat eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantragt. Die Grünen setzen sich dafür ein, den Einsatz des Mittels bundesweit und in Bremen zu verbieten. Zuletzt hatte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CDU) in Brüssel für eine verlängerte Genehmigung für Glyphosat gestimmt. Das Pflanzengift ist umstritten, die Weltgesundheitsorganisation hält Glyphosat für wahrscheinlich krebserregend.

In Bremen verzichten einige städtische Eigenbetriebe und große Einrichtungen bereits auf das Mittel, andere sehen dazu derzeit noch keine brauchbare Alternative. Der Umweltbetrieb Bremen zum Beispiel setzt glyphosathaltige Pflanzenkiller schon seit 2016 nicht mehr ein, auch der Landesverband der Bremer Kleingärtner, die städtischen Bäder und Werder Bremen verzichten auf den Unkrautvernichter.

Doch die Deutsche Bahn und auch die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) setzen weiterhin Glyphosat bei der Unkrautvernichtung ein, um das Schotterbett der Gleise frei von Wildwuchs zu halten. Zweimal im Jahr sprüht die BSAG nach eigenen Angaben jeweils 60 Liter glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel auf das Schotterbett. Die Deutsche Bahn befreit damit bundesweit rund 34.000 Kilometer Gleise von Pflanzen. Unkraut im Schotterbett könne die Sicherheit der Züge erheblich gefährden, argumentiert die Bahn. (eho / ssu)