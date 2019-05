Die 83 Abgeordneten aus Bremen und Bremerhaven kommen in der Regel einmal im Monat zu einer Sitzungswoche zusammen (Archivbild). (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Diäten der Abgeordneten in der Bremer Bürgerschaft werden zum 1. Juli steigen. Einfache Bürgerschaftsmitglieder ohne Sonderfunktionen wie Mitgliedschaft im Fraktionsvorstand erhalten künftig monatliche Bezüge von 5154,42 Euro brutto, hinzu kommt ein Beitrag zur Altersversorgung in Höhe von 822,53 Euro. Die prozentuale Steigerung im Vergleich zum Sommer 2018 beträgt 1,32 Prozent.

Um das Diätenthema aus der öffentlichen Diskussion herauszuhalten, hatten sich die Fraktionen vor einigen Jahren darauf verständigt, die Entwicklung ihrer Bezüge an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten und der Durchschnittseinkommen im Land Bremen zu koppeln. Die erforderlichen Daten liefert das Statistische Landesamt. 2013/14 verordnete sich das Landesparlament zwei Nullrunden als Ausnahme von der Regel.

Die 83 Abgeordneten aus Bremen und Bremerhaven kommen in der Regel einmal im Monat zu einer Sitzungswoche zusammen. Der Landtag berät dann an zwei Tagen; zuvor einen Tag lang die Stadtbürgerschaft als Kommunalparlament, dem nur die bremischen Abgeordneten angehören. Die meisten Abgeordneten wirken neben den Plenarsitzungen auch in Deputationen und Ausschüssen mit. Je nach Gründlichkeit der Vor- und Nachbereitung kann die individuelle Arbeitsbelastung stark variieren.