Die CDU ist am Dienstag in der Bürgerschaft mit ihrem Antrag gescheitert, angesichts der großen planerischen Herausforderungen in der Innenstadt eine Stadtentwicklungsgesellschaft zu gründen. Kern der Ablehnung war, dass für diese Aufgabe sehr schnell Ressourcen geschaffen werden müssten, eine neue Gesellschaft könne dagegen erst in einiger Zeit, möglicherweise erst in zwei oder drei Jahren, die Arbeit aufnehmen. Bausenator Joachim Lohse (Grüne) kündigte in der Debatte an, im neuen Jahr einen konkreten Vorschlag zu machen, wie seine Behörde sich aufstellen will, um den Aufbruch in der City zu meistern. Die schiere Fülle gleichzeitiger Projekte mache es notwendig, das Personal mit Fachleuten zu verstärken.

Der Plan von Kurt Zech, die Vorhaben von Christian Jacobs, die Entwicklungen im Lloydhof und auf dem Sparkassen-Areal – Silvia Neumeyer, baupolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, zählte auf, was sich gerade in der Innenstadt tut. „Um das alles zeitnah und reibungslos abzuarbeiten, benötigen wir eine neue Gesellschaft“, sagte Neumeyer. Jürgen Pohlmann, ihr Pendant bei der SPD, entgegnete, dass es richtiger sei, in den einzelnen Ressorts die Kräfte zu bündeln. Eine Haltung, die von den Grünen, der FDP und den Linken geteilt wurde.

Projektteam gefordert

Handelskammer, City-Initiative und der Handelsverband Nordwest fordern für die Innenstadt ein Projektteam mit befristeten Stellen und eine zentrale und durchsetzungsstarke Koordination der Abläufe. Dies gelte sowohl für die Phase der Baurechtsbeschaffung als auch für die Zeit teils paralleler Bautätigkeiten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Dienstag. „Es geht also um zügiges, konzertiertes und koordiniertes Handeln unter Federführung eines mit den notwendigen Kompetenzen ausgestatteten und vom Senat bestätigten Innenstadtkoordinators.“

Stellung nimmt auch die Bremer Aufbaugemeinschaft: „Die von der CDU geforderte Stadtentwicklungsgesellschaft wird von der Aufbaugemeinschaft abgelehnt", erklärte am Dienstag Uwe Nullmeyer, Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft. So eine Gesellschaft stelle kein geeignetes Instrumentarium dar, um die komplexen Planungs-und Entscheidungsprozesse in der Innenstadt voranzubringen. Ein weitaus besserer Weg wäre, einen professionellen Projektverantwortlichen im Bauressort einzusetzen, der ausschließlich und federführend in Kooperation mit dem Wirtschaftsressort und der WFB mit dieser Aufgabe betraut würde. "Diese Lösung hat sich glänzend bei der Ansiedlung von Mercedes Benz und dem Bau der Lloydpassage bewährt", nahm Nullmeyer ein Beispiel aus der Vergangenheit.