Bremen soll rund 250 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen, um die städtischen Kliniken und die private Jacobs University wirtschaftlich zu stabilisieren. Dafür hat sich am Donnerstag die Bürgerschaft mit der Mehrheit der rot-grünen Koalition ausgesprochen. Sie beschloss in erster Lesung einen Nachtragshaushalt, der 205 Millionen Euro für den Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) und 45 Millionen Euro für die Übernahme eines Darlehens der Jacobs-Uni vorsieht. Die endgültige Entscheidung fällt Ende Juni vor der parlamentarischen Sommerpause. Zuvor werden die Haushälter der Bürgerschaft noch Gelegenheit haben, das Zahlenwerk im Einzelnen zu durchleuchten und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) kritische Fragen zu stellen.

In der Debatte stellte die Bürgermeisterin heraus, dass Bremen trotz der zusätzlichen Ausgaben finanzpolitisch auf Konsolidierungskurs bleibe. Die Leitplanken der entsprechenden Vereinbarungen mit dem Bund würden nicht berührt. Zugleich äußerte Linnert die Erwartung, dass die Finanzspritze für die Gesundheit Nord wohl nicht die letzte gewesen sein wird. Hintergrund sind die hohen Abschreibungen, die die Geno für den Neubau auf dem Gelände des Klinikums Mitte in ihre Bilanz einstellen muss. Der Klinikverbund werde dieses Geld kaum aus dem laufenden Geschäft erwirtschaften können.

Für Oppositionsführer Thomas Röwekamp (CDU) bleibt die Geno ein Fass ohne Boden, wie er als erster Redner nach der Finanzsenatorin deutlich machte. Schon der Zeitpunkt des Nachtragshaushaltes sei ein Affront gegenüber dem Parlament, denn: Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte die Bürgerschaft den regulären Doppelhaushalt 2018/19 beschlossen. Der Handlungsdruck bei Geno und Jacobs sei zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar gewesen. Röwekamp warf Linnert vor, ihr Nachtragshaushalt sei "in Zahlen gegossenes Politikversagen". Es fehle jede Vorstellung davon, wie sich die Geno dauerhaft aus ihren wirtschaftlichen Schwierigkeiten befreien könne.

Für die SPD verteidigte Haushälter Arno Gottschalk die Finanzspritze für die Gesundheit Nord. Es gebe nun einmal Teile der öffentlichen Infrastruktur, die nur defizitär zu betreiben seien. Röwekamps Behauptung, ein privater Investor hätte den Neubau des Klinikums Mitte kostengünstiger bewältigt, verwies Gottschalk ins Reich der Fabel. Auch ein solcher Generalunternehmer hätte nach seiner Ansicht Kostensteigerungen bei dem Bauprojekt auf die öffentliche Hand abgewälzt.

Aus Sicht der Grünen nimmt der Nachtragshaushalt "einen Mühlstein vom Hals der Geno", wie Fraktionsvize Björn Fecker es formulierte. Allerdings müsse die Restrukturierung des Klinikverbundes nun wirklich vorankommen. "Unsere Geduld ist endlich", so Fecker. Für Lencke Steiner (FDP) war klar, dass die 205 Millionen Euro für die Geno "zulasten anderer Gestaltungsaufgaben in der Stadt gehen". Erst 2013 habe der Klinikverbund eine Finanzspritze in dreistelliger Millionenhöhe erhalten, die nächste sei absehbar. Klaus-Rainer Rupp (Linke) sagte, die Geno brauche nun eine "'Atempause und keinen Stress", damit sie sich strukturell neu ausrichten könne.

Waren die Linken in Sachen Geno noch auf Seiten der Regierung, so attackierte ihr Haushälter die Hilfen für die Jacobs University um so heftiger. Die Grohner Privathochschule sei gescheitert, ihr Geschäftsmodell funktioniere nicht, so Klaus-Rainer Rupp. Das Geld, das ihr der Senat zuschustern wolle, sei an den öffentlichen Hochschulen Bremens besser angelegt. Mit dieser Kritik standen die Linken allerdings allein. Neben der Koalition befürworteten auch CDU und FDP die Übernahme des Jacobs-Darlehens durch das Land Bremen.