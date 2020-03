Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft applaudieren für Ärzte, Pflegekräfte, Kassiererende in Supermärkten. (Jürgen Theiner)

Ganz im Zeichen der Corona-Krise hat am Mittwochvormittag die Sitzungswoche der Bremischen Bürgerschaft begonnen. Um einen möglichst hohen Infektionsschutz sicherzustellen, kam das Parlament ind den Messehallen zusammen, wo genügend Abstand zwischen den Akteuren gewahrt werden kann. Die Abgeordneten aller Fraktionen erhoben sich von ihren Plätzen, um den Alltagshelden zu applaudieren, die das Gesundheitswesen, aber auch die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen notwendigen Gütern aufrechterhalten.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) gab eine Regierungserklärung ab. Auch er stellte den Dank an diejenigen, „die einfach normal weiterarbeiten, damit nicht alles zum Erliegen kommt“, an den Beginn seiner Ausführungen. Er habe noch nie in seinem Leben „eine so dramatische und rasante Veränderung der Wirklichkeit mitgemacht“ wie in diesen Tagen. Die allgemeine Vorstellung von Systemrelevanz habe sich verändert. Viele hätten inzwischen ein „ganz neues Verständnis davon, welche Jobs und welche Menschen es braucht, um eine Gesellschaft am Leben zu halten“. Bovenschulte weiter: „Ich wünsche mir, dass die Anerkennung, der Respekt und die Werschätzung, diese Menschen verdienen, den Tag überdauert und sich dann auch in den zukünftigen Arbeitsbedingungen und einer neuen gesellschaftlichen Unterstützung niederschlägt.“