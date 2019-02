Christian Weber wurde 72 Jahre alt. (Christina Kuhaupt)

Fast hätte Christian Weber mit dem früheren Bürgerschaftspräsidenten Dieter Klink gleichgezogen. Der Sozialdemokrat stand mehr als zwei Jahrzehnte von 1971 bis 1995 an der Spitze des hohen Hauses, Weber seit Juli 1999. Doch auch als Präsident mit der drittlängsten Amtszeit dürfte der hoch geschätzte, wenn auch nicht immer unumstrittene SPD-Politiker den Bremern in nachdrücklicher Erinnerung bleiben. Nach langer und schwerer Krankheit ist Weber im Alter von 72 Jahren gestorben.

Mit Weber geht ein Mann dahin, der das Amt des Bürgerschaftspräsidenten neu definiert hat. Anders als seine Vorgänger wollte er nicht nur für Ordnung im Parlament sorgen, nicht nur der Mann mit der Glocke sein. Weber wollte seinem Amt eine andere Komponente geben, eine moralische Autorität sein. Dabei nahm er sich auch schon mal Freiheiten, die in seiner eigenen Partei nicht unbedingt mehrheitsfähig waren, mehr als einmal eckte er an mit seinen eigenwilligen Vorstößen. Geschadet hat es ihm nicht, auf der Liste für die kommende Bürgerschaftswahl landete er weit vorn auf dem siebten Platz.

Ein gebürtiger Bremer, ein „Tagenbaren“, war Weber nicht. Nach Bremen gelangte er erst als Student in den späten 1970er-Jahren. Damals ließ er sich in Hastedt nieder. Dort wohnte er bis zuletzt, im Kleine-Leute-Umfeld fühlte er sich zu Hause. Der etwas spröde Charme des Hemelinger Ortsteils gefiel ihm. Das dürfte mit seiner Biografie zu tun haben.

Im Kindesalter deportiert

Geboren wurde Weber als jüngstes von vier Geschwistern am 1. Juli 1946 im niederschlesischen Krobsdorf, einer heute polnischen Gemeinde im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien. Nur wenige Wochen später wurde seine Familie nach Westen deportiert, aufgewachsen ist Weber in Ostwestfalen – „im pechschwarzen Paderborner Land“, wie er einmal sagte. Dabei hat er ärmliche Verhältnisse kennengelernt, auch Vorbehalte gegen die Vertriebenen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das war ein gewichtiger Grund für sein späteres Engagement für Flüchtlinge – nur allzu gut konnte er deren schweres Los nachempfinden. Seine eigene Familie musste hart kämpfen, um sich im westdeutschen Wirtschaftswunderland zu behaupten. Erst als der Vater bei der Polizei eine Anstellung fand und sogar noch verbeamtet wurde, konnten die Webers durchatmen.

Weber besuchte die Realschule, danach bis 1967 die Höhere Handelsschule. Nach seiner Bundeswehrzeit machte er in Düsseldorf eine Banklehre. Doch das war nichts für ihn, auf dem zweiten Bildungsweg holte er das Abitur nach, begann 1973 ein Lehramtsstudium in Göttingen und setzte es bis 1979 in Bremen fort.

Zwar legte er die erste und zweite Staatsprüfung für das Lehramt an der Sekundarstufe II erfolgreich ab, doch in der Schule hielt es ihn nicht. Bereits 1984 übernahm er als Geschäftsführer die Leitung des Vereins Jugendwerkstätten Bremen. Eine Tätigkeit, die „zu seiner eigentlichen Ausbildung eher in einem verwandtschaftlichen Verhältnis dritten Grades“ stand, wie der WESER-KURIER damals witzelte. Als die Jugendwerkstätten in finanzielle Schieflage gerieten und als Arbeits- und Jugendwerkstätten GmbH in eine stadteigene Gesellschaft umgewandelt wurden, nahm Weber 1993 seinen Hut.

Willy Brandt und Gustav Heinemann als Vorbilder

Die Aufbruchsstimmung der frühen 1970er-Jahre spülte ihn in die Politik. 1972 schloss er sich der SPD an, damals noch eine Partei mit 1,3 Millionen Mitgliedern. Seine Vorbilder: Kanzler Willy Brandt und Bundespräsident Gustav Heinemann.

Wirklich Karriere in der Partei machte er aber erst in seinen Bremer Jahren. Seit 1977 gehörte er dem Vorstand des SPD-Ortsvereins Hastedt an, von 1986 bis 1990 als Vorsitzender. Da war es naheliegend, auch im Beirat Hemelingen aktiv zu werden. Von 1978 bis 1990 war er Mitglied im Stadtteilparlament, seit 1980 auch dessen Sprecher. In dieser Funktion scheute sich Weber nicht, auch schon mal klassenkämpferische Töne anzuschlagen. Was linke Fabrikbesetzer nicht daran hinderte, ihn als „Gestapo-Kommissar von Hemelingen“ zu schmähen. Von 1983 bis 1990 fungierte Weber zudem als Sprecher des Gesamtbeirats.

In die Bürgerschaft zog er im Oktober 1990 als Nachrücker für den früheren Gesundheitssenator Herbert Brückner ein. Nach der desaströsen SPD-Wahlschlappe von 1991 zählte Weber als „junger Wilder“ zu den Reformern, schon damals machte er sich für Rot-Grün stark. Parteiübergreifende Anerkennung fand Weber 1993 als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zur „Billigstrom“-Affäre der Stadtwerke. Von 1995 bis 1999 führte Weber, dem stets eine „klare Basisnähe“ nachgesagt wurde, die SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft.

Die Bürgerschaft wird bis zum Staatsakt auf Halbmast geflaggt. (Alice Echtermann)

Gelebte Bürgernähe

Vermutlich hätte er auch ein Ressort leiten können. Doch nach dem Ende der Zusammenarbeit von CDU und SPD galt er als Mann der Großen Koalition, darum kam er dafür nach 2005 nicht in Frage. Stattdessen wurde er 1999 als Nachfolger von Reinhard Metz (CDU) zum Parlamentspräsidenten gewählt – seine erste Wahl war dieser Posten nicht. Aber er freundete sich mit seiner neuen Aufgabe an, wuchs in sie hinein, wertete sie auf. Er öffnete das Haus der Bürgerschaft überhaupt erst für ein größeres Publikum. Sein Credo: Das Haus ist transparent gebaut, es soll auch transparent sein. Gelebte Bürgernähe war für Weber mehr als nur ein Schlagwort. Bezeichnend genug, dass seine Telefonnummer und die Anschrift am Alten Postweg in Hastedt öffentlich waren, für jedermann nachlesbar im Telefonbuch.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben kannte er keinen Spaß, streng wachte er über die Einhaltung der Spielregeln. So auch mal in einer Bürgerschaftsdebatte, als ein führender Vertreter der Verwaltung einem Abgeordneten aus eigener Machtvollkommenheit das Wort erteilte. „Herr Staatsrat“, fuhr Weber dazwischen, „das macht immer noch der Präsident in diesem Haus.“

Aber er konnte auch ganz anders. Um mit auswärtigen Gästen ins Gespräch zu kommen, pflegte er sie vor das Kokoschka-Bild in seinem Arbeitszimmer zu führen. Eine gewaltige, expressionistische Ansicht des Bremer Marktplatzes samt Rathaus, sein Lieblingsbild. „Das erkläre ich ein bisschen“, sagte er. „Und dann ist das Eis gebrochen.“ Die Leihgabe der Kunsthalle als Wegbereiter in die Herzen seiner Besucher.

In der Bürgerschaft war er zuletzt Vorsitzender des Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschusses. Parallel bekleidete Weber zahlreiche Ehrenämter. Unter anderem war er Vorsitzender der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe, seit 2007 Präsident des Bremer Turnverbands und Vorstandsmitglied in der Günter-Grass-Stiftung Bremen. Viel lag ihm an der Aufarbeitung der deutschen Geschichte, der millionenfache Judenmord hat ihn zeitlebens beschäftigt – ein denkwürdiger Umstand, dass er in unmittelbarer Nähe des alten jüdischen Friedhofs wohnte. Der Holocaust war für ihn Last und Aufgabe zugleich. Als Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hat er versucht, seinen Teil zur Bewältigung der Vergangenheit beizutragen.

Ein überzeugte Europäer

Bis zuletzt bedeutete ihm die verlorene Heimat sehr viel, im Alter mehr als in jungen Jahren. Mit seiner betagten Mutter besuchte er Schlesien noch kurz vor ihrem Tod. Doch darüber wurde er nicht zum Revanchisten. Im Gegenteil, die deutsch-polnische Aussöhnung war neben der Freundschaft mit Israel eines seiner zentralen Anliegen. Das spiegelte sich wider in seinem Engagement in der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Weber war ein überzeugter Europäer. In der aktiven Bremer Politik vielleicht der letzte, der Europäer aus eigener leidvoller Erfahrung war.

Für ein geregeltes Familienleben blieb nicht da nicht viel Zeit. Aus einer früheren Verbindung hatte er einen erwachsenen Sohn, war aber nicht verheiratet. Erst vor etwas mehr als zwei Jahren schloss er den Bund der Ehe mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Katharina Brabant.

Von seiner schweren Erkrankung machte Weber kein Aufhebens. Soweit es ging, ließ er sich nichts anmerken. Mit geradezu preußischer Disziplin erledigte er seine Aufgaben als Parlamentspräsident. Unbeirrt, unbeeindruckt und untadelig. Ein Vorbild an Pflichterfüllung bis zuletzt.

Und doch ließ sich sein Zustand nicht leugnen. Wer ihn länger nicht gesehen hatte, war bestürzt über sein Erscheinungsbild. Die Krankheit zehrte an seinem Körper, der einst stattliche Mann wurde immer dünner, immer schmächtiger. Zart und zerbrechlich wirkte er bei seinen letzten öffentlichen Auftritten.

Unter Weggefährten war Webers Leiden ein offenes Geheimnis. Aber keiner sprach darüber, alle respektierten seinen unausgesprochenen Wunsch nach Diskretion. Es sollte alles sein wie immer und das so lange wie irgend möglich. Gewählt für fünf Jahre, hielt es Weber für seine Pflicht und Schuldigkeit, bis zum Ende durchzuhalten. Und am liebsten noch ein bisschen länger. Fast schien es, als würde die eiserne Disziplin ihm eine Kraft geben, die er sonst nicht mehr gehabt hätte. Der aufreibende Job des Bürgerschaftspräsidenten als Lebenselixier.

Dass seine Kraft überhaupt so lange reichte, nötigt Respekt ab. Doch dass es schwer werden würde, das Amt bis zum Ende der Legislaturperiode auszufüllen, zeichnete sich zuletzt immer deutlicher ab. Dieser Zeitpunkt war jetzt erreicht.