Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff setzt sich für einen Antisemitismusbeauftragten für Bremen ein. (Frank Thomas Koch)

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff hat am Donnerstag in einer Ansprache vor der jüdischen Gemeinde einen Antisemitismusbeauftragten für Bremen gefordert: „Das wäre ein gutes Zeichen, um nach den schrecklichen Ereignissen in Halle nicht einfach so zur Tagesordnung überzugehen.“

Diese Funktion solle nach Innen und Außen wirken. Der Großteil der Bundesländer und auch die Bundesregierung haben inzwischen Antisemitismusbeauftragte.

"Bremen steht zu seiner jüdischen Gemeinde", betonte Imhoff. "Wir dürfen dem Antisemitismus keinen Millimeter Raum geben! Nicht privat, nicht bei der Arbeit und schon gar nicht im öffentlichen Raum." Darauf müssten sich die Jüdinnen und Juden in Deutschland verlassen können. Imhoff: "Jüdisches Leben gehört ganz selbstverständlich zu Deutschland und zu Bremen.“

Gerade nach den Radikalisierungen im Internet müsse klar werden, dass das Internet kein rechtsfreier Raum sei, sagte Imhoff weiter. „Ich erwarte, dass wir in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, gegen diesen Hass und diese Hetze vorgehen.“

Die jüdische Gemeinde Bremen hatte nach dem Terroranschlag zu einem Gebet in die Synagoge eingeladen. Mehrere hundert Bremerinnen und Bremer hatten ihre Teilnahme angekündigt.