Bürgerschaftspräsidenten Frank Imhoff appelliert an die Menschen, die Situation anzunehmen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. (Frank Thomas Koch)

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) hat bei allen Problemen, die das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, auch eine positive Botschaft erkannt: „Vielen Menschen ist wieder bewusst geworden, wie wichtig Familie wirklich ist“, sagte er im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Imhoff stellt den Umgang und die Folgen der Pandemie in den Mittelpunkt seiner Weihnachtsansprache. „Corona hat alles verändert, dieses Virus stellt unseren Alltag seit zehn Monaten auf den Kopf“, erklärt er in seiner Rede an die Bremerinnen und Bremer. Die Pandemie würde den Menschen sehr viel abverlangen, viel Geduld und viele Einschränkungen.

Dass es zu Weihnachten für die meisten Familien unmöglich ist, wie in all den Jahren zuvor gemeinsam zu feiern und am Tannenbaum zu sitzen, erlebt auch Imhoff. „Wir feiern am zweiten Weihnachtsfeiertag eigentlich immer mit 30 Personen zusammen“, sagt er. Das sei in diesem Jahr natürlich nicht angebracht. „Meine Frau und ich beschränken uns deshalb auf unsere Kernfamilie mit den Kindern und meiner Mutter.“ Für einen Familienmenschen wie ihn, sei das keine leichte Entscheidung, sagt der Christdemokrat. „Familie ist für mich ja nicht nur der gemeinsame Haushalt, sondern Familie ist der Ruhepol, der uns auffängt, wenn es mal schwierig wird. Ich weiß, dass meine Familie da ist, wenn alle Stricke reißen. Sie fängt mich auf.“

In seiner Ansprache erinnert sich Imhoff an viele Menschen, mit denen er in diesem Jahr gesprochen habe. Viele hätten Zukunfts- und Existenzängste gezeigt. „Sie wünschen sich ihr altes Leben zurück, ihre Existenzgrundlage. Das ist verständlich.“ Und trotzdem hätten viele von ihnen die Hoffnung nicht aufgegeben, denn diese Zeit habe auch – gedankliche – Nähe außerhalb der Familie bewiesen: In einer Gesellschaft, der nachgesagt werde, dass ihre Mitglieder immer egoistischer würden, hätten viele Menschen Solidarität gezeigt. „Man hat sich unterstützt, war füreinander da“, sagt Imhoff in seiner Rede.

Corona habe gezeigt, sagte der Bürgerschaftspräsident gegenüber dem WESER-­KURIER, „wie sehr es auf die Familie und auf Freundschaften ankommt und wie wenig man manchmal nur braucht“. Imhoff habe mit vielen Freunden gesprochen und gefragt, wie sie dieses Jahr Weihnachten feierten. „Einige haben sich in den letzten Jahren auch über den Weihnachtsstress beklagt. Heute fällt es vielen Menschen total schwer, auf die Familie zu verzichten. Es gibt diesen inneren Zwiespalt und viele Diskussionen.“

Kein Glaube an Verschwörung

Er würde niemanden vorschreiben, wie und ob er mit seiner Familie feiere. „Aber nicht alles, was erlaubt ist, muss auch gemacht werden“, findet Frank Imhoff. „Wir wollen uns schließlich alle auch im nächsten Jahr noch wiedersehen. Das muss uns bewusst sein, so müssen wir auch umgehen bei der Frage, wie Weihnachten mit der Familie gefeiert wird.“

In seiner Ansprache appelliert er an die Menschen, die Situation anzunehmen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern nach vorne zu schauen, damit das Leben lebenswert bleibe. In diesem Zusammenhang formuliert er eine direkte Bitte: „Rund um Corona und auch um die Impfung sind die absurdesten Gerüchte und Verschwörungsmythen entstanden. Bitte schenken Sie diesen Menschen und deren Geschichten keinen Glauben.

Diese Menschen arbeiten mit Ängsten und wollen in Wirklichkeit oftmals einen anderen Staat.“ Wer wie Querdenker und Rechtsaußen zum Sturm auf den Bundestag aufrufe, Feindeslisten mit Namen von Journalisten erstelle, stelle die Solidargemeinschaft infrage, der lehne die parlamentarische Demokratie ab. „Darüber werden wir nicht diskutieren, und das werden wir nicht akzeptieren.“

Seine Weihnachtsansprache, nach der Neujahrsansprache in diesem Jahr die erste in seiner Amtszeit, endet mit hoffnungsvollen Worten. „Viele von Ihnen werden an diesem Weihnachten traurig sein, weil sie ihre Liebsten nicht sehen können“, sagt Imhoff. Diese Traurigkeit könne er niemandem nehmen, aber versichern: „Sie sind damit nicht allein. Der zentrale Gedanke von Weihnachten ist: Ein Licht kommt in die Welt. Ich wünsche mir, dass von diesem Weihnachten ein Signal des Lichts ausgeht. Licht bedeutet Leben, Hoffnung und Liebe.“