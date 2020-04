Bürgerschaftspräsident Imhoff kritisiert das Vorpreschen einzelner Ministerpräsidenten, als Profilierung zum eigenen Vorteil. (MICHAEL BAHLO/dpa)

Der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff (CDU), hat das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei Lockerungen für öffentliche Gottesdienste scharf kritisiert. „Das kann nur bundeseinheitlich gehen. Ich empfinde es als unerträglich, wenn sich verschiedene Ministerpräsidenten aus eigenem Vorteil profilieren wollen und dementsprechend vorpreschen“, sagte Imhoff mit Blick auf die Ankündigung Bayerns, ab 4. Mai öffentliche Gottesdienste unter Auflagen wieder zu ermöglichen.

Gottesdienste in Kirchen, Moscheen oder Synagogen sind derzeit in den meisten Bundesländern verboten. Vorreiter war Sachsen, hier werden seit dieser Woche wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert. Auch Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Brandenburg hatten dies für Anfang Mai angekündigt. Deutschland habe ein hervorragendes föderales System, das seine Vorteile auch in der Krise zeige, so Imhoff. Er erwarte von allen Ministerpräsidenten, dass sie den Föderalismus nicht für ihre eigene Profilierung missbrauchten. Die Regierungschefs müssten sich mit ihren Landtagen absprechen. Dies könnte aber nur einheitlich geregelt werden.