Die Sozialversicherungsfachangestellte Lisa Zabielski arbeitet in der AOK-Geschäftsstelle in der Innenstadt. (Christina Kuhaupt)

Seit 2015 arbeitet Lisa Zabielski in der Innenstadt. Ihre Ausbildung hat die Sozialversicherungsfachangestellte in der Hauptgeschäftsstelle der AOK Bremen/Bremerhaven an der Bürgermeister-Smidt-Straße absolviert und ist dort als Sachbearbeiterin übernommen worden. Die 25-Jährige bezeichnet sich selbst als „Bremer Kind“, das sich gerne in der City aufhält und sich dort wohl fühlt. „Die Anbindung mit Bus und Bahn zu meiner Arbeitsstelle ist super“, sagt Zabielski. Aus dem Bremer Osten fährt sie mit der Bahn zur Haltestelle Am Wall. Damit kommt sie direkt von Haustür zu Haustür, aus den eigenen vier Wänden an den Arbeitsplatz im Büro.

Mehr zum Thema Arbeiten in der Innenstadt Hot Shot Records handeln in Bremen mit Platten Die Betreiber des Plattenladens Hot Shot Records haben an mehreren Standorten in der Bremer Innenstadt gearbeitet. Sie wünschen sich mehr Leben, mehr Einzigartigkeit und ... mehr »

Ähnlich gehe es den Kunden der Sacharbeiterin. Diese kommen durch die Corona-Pandemie zwar derzeit nicht in die Geschäftsstelle, würden die kurzen Wege und den Anschluss durch den öffentlichen Nahverkehr aber sehr schätzen. „Ein großer Teil meiner Kollegen kommt mit Bus, Bahn oder dem Fahrrad“, sagt Zabielski. Aber: Die Anfahrt mit dem Auto und die Parksituation in der Bremer Innenstadt könnten besser sein. Für die AOK selbst sei es ein Vorteil, dass sie zentral liege und damit auch nah an den Kunden sein könne.

Zabielski ist eine Frühaufsteherin. Sie kann sich ihre Beratungstermine und Tätigkeiten zwar in Gleitzeit selbst einteilen, beginnt ihren Arbeitsalltag aber meist um 7 Uhr. Das gastronomische Angebot in der Umgebung nimmt sie zur Mittagszeit eher selten in Anspruch, dafür nutzt sie ihre Pausen oder den Feierabend, um in der Innenstadt Erledigungen oder kleinere Einkäufe zu machen. „Ich setze mich gerne an der Schlachte ans Wasser, das ist ein bisschen wie Urlaub“, sagt die 25-Jährige.

Mehr zum Thema Bremer Innenstadt Eine Perspektive fürs Arbeiten Zwischen 30.000 bis 40.000 Menschen arbeiten in der Bremer City. Doch wie sehen die Zukunft und die Perspektiven aus in einer Innenstadt, die sich im Strukturwandel ... mehr »

Sie kauft zwar auch per Online-Shopping im Internet ein, zieht einen Besuch in Geschäften aber vor. „Das Gefühl, zu bummeln, in einen Laden zu gehen, Klamotten anzuprobieren und beraten zu werden, ist einfach ein anderes“, sagt sie.

Eigentlich fehle ihr in der City nichts, das Angebot in der Vor-Corona-Zeit mochte sie und fand es gut. Doch den zunehmenden Leerstand, den geschlossenen Kaufhof und immer weniger Läden schätzt sie als problematisch ein. Den Vorteil von Einkaufszentren wie Weserpark und Waterfront sieht sie vor allem durch den Witterungsschutz und die kostenlosen Parkmöglichkeiten. „Da kann ich meine Jacke oder meine Einkäufe auch mal im Kofferraum lassen“, sagt Zabielski.