Olaf Bull wird Staatsrat in der Innenbehörde. (SPD-Fraktion)

Die Riege der künftigen Staatsräte in den senatorischen Behörden füllt sich weiter. Im Innenressort und der Senatskanzlei sind entsprechende Personalentscheidungen gefallen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bestätigte Informationen des WESER-KURIER, wonach sein bisheriger Staatsrat Thomas Ehmke Chef der Senatskanzlei wird. Diese Behörde mit Sitz im Rathaus ist gewissermaßen der Stab des Bürgermeisters, sie ist für die Planung und Steuerung der Regierungsarbeit und die Koordination der einzelnen Senatsressorts zuständig. Ehmke fungiert also gewissermaßen als rechte Hand des künftigen Bürgermeisters und Senatspräsidenten Andreas Bovenschulte (SPD). Thomas Ehmke (40) war seit Dezember 2014 Staatsrat in der Innenbehörde und damit die Nummer zwei hinter Mäurer. Zuvor hatte er als Leiter des Senatorenbüros des damaligen Justizsenators Martin Günthner (SPD) gearbeitet.

Neuer Staatsrat im Innenressort wird der bisherige Geschäftsführer der SPD-Bürgerschaftsfraktion Olaf Bull. Der diplomierte Verwaltungswissenschaftler kommt ursprünglich aus der Innenbehörde, als Senatsrat war er für die Tätigkeit in der Bürgerschaft lediglich beurlaubt. Bull ist bereits der vierte Innenstaatsrat während der Amtszeit von Senator Ulrich Mäurer. Die Position hat sich zu einem echten Karrieresprungbrett entwickelt. Mäurers erste Staatsrätin Karen Buse stieg zur Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts auf. Erst vor wenigen Wochen wurde sie aus dieser Position in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger Holger Münch löste gar ein Karriereticket auf Bundesebene. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) ernannte ihn zum Chef des Bundeskriminalamtes. Auf Münch folgte Ehmke, der zwar den Rang eines Staatsrates behält, als Chef der Senatskanzlei aber doch eine deutliche Aufwertung erfährt.