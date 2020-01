Das Schlagzeugtalent Lukas Wulff war einer der Teilnehmer beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" im Jahr 2019. (Maximilian von Lachner)

Das Thema ploppt immer wieder auf. Wird der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im kommenden Jahr nun in Bremen ausgerichtet oder nicht? Eigentlich steht seit Jahren fest, dass das Finale des Wettbewerbs in der Hansestadt ausgetragen werden soll. So ist es ursprünglich ausgemacht. Die Musikschule Bremen als Organisator sowie die Kulturbehörde sind Willens, dass es so kommt. Doch noch ist das alles nicht in trockenen Tüchern: Die Finanzierung steht noch nicht. Für den CDU-Abgeordneten Claas Rohmeyer ein Grund nachzuhaken.

Der kulturpolitische Sprecher der Christdemokraten hat eine Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft in der kommenden Woche gestellt, in der er wissen will, wie der der Senat die Möglichkeit und Chancen bewertet, dass die Stadt Bremen im Jahr 2021 Ausrichter des Bundeswettbewerbes werden kann. Zudem fragt er nach den Gründen, die eine Zusage der Stadt bislang verhindert haben.

Mittelzusage bislang unter Vorbehalt

„Die Kulturbehörde hat dem Deutschen Musikrat jüngst schriftlich mitgeteilt, die erforderlichen Mittel für die Ausrichtung im Jahr 2021 bereitstellen zu wollen", sagt Alexandra Albrecht, Sprecherin der Kulturbehörde auf Nachfrage. Aber natürlich stehe diese Aussage unter dem üblichen Vorbehalt der aktuellen Haushaltsverhandlungen und des Beschlusses der Gremien, so Albrecht.

„Wenn Bremen trotz einer mündlichen Vorab-Zusage das jetzt nicht umsetzt, ist es peinlich“, kommentiert Rohmeyer. Wenn man versuche, sich als Musikstadt zu profilieren und ein renommierter Wettbewerb anstehe, könne man sich nicht mit „formalen Ausreden in die Büsche schlagen.“ Der Senat hätte bereits einen Beschluss fassen und alles auf den Weg bringen können, sagt Rohmeyer. „Bei anderen Dingen passiert das ja auch.“ Seines Wissens brauche der Musikrat bis März eine finanzielle Zusage.

Die Behörde will es selbst nicht kommentieren oder bestätigen, aber wenn der Kulturetat bei der Haushaltsaufstellung nicht erhöht wird, könnte es auch mit dem Geld für den Bundeswettbewerb eng werden. Oder müsste gar etwas anders dafür gestrichen werden?

Veranstaltungsorte bereits gesichert

Andreas Lemke, kommissarischer Direktor der Musikschule und Landesvorsitzender von „Jugend musiziert“, ist optimistisch, dass das alles klappt: „Wir haben eine schriftliche Zusage, dass der Bundeswettbewerb nach Bremen kommen soll. Deswegen sind wir im Augenblick guter Hoffnung, dass alles funktioniert.“ Die Musikschule habe auch schon erste Fakten geschaffen: Veranstaltungsorte wie Glocke, Sendesaal, Hochschule für Musik oder Musikschule seien bereits gesichert. Auch Absprachen mit dem Verband der Kirchenmusiker seien getroffen und Bremerhaven mit ins Boot geholt worden, sagt Lemke.

Und so steht auch auf der Internetseite von „Jugend musiziert“ und der Musikschule, dass „der 58. Bundeswettbewerb vom 20. bis 27. Mai 2021 – nach 55 Jahren – endlich wieder in Bremen ausgetragen wird“. Das Finale des Wettbewerbs bringt in der Regel rund 2500 junge Musiker aus dem In- und Ausland plus etwa 10.000 Begleitpersonen (Eltern, Musiklehrer, Besucher) in der ausrichtenden Stadt zusammen. Von einer Veranstaltung dieser Größe versprechen sich Marketingexperten positive Imageeffekte für die Kommune und regionalwirtschaftliche Impulse für Handel und Gastronomie.

Die Gesamtkosten für den Bundesentscheid belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Eine halbe Million ist durch Mittel des Bundesfamilienministeriums und des Hauptsponsors Sparkassen-Finanzgruppe abgedeckt. Bleiben also noch 400.000 Euro offen, die sich die Senatsressorts für Wirtschaft und sowie Sponsoren teilen sollen.

Weitere Informationen

Den 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ richtet die Musikschule Bremen an der Schleswiger Straße 4 am Sonnabend, 1. Februar 2020, aus. Das Preisträgerkonzert ist für Mittwoch, 19. Februar, um 18 Uhr in der Hochschule für Künste Bremen geplant. Der Wettbewerb in Bremen-Nord ist für Sonnabend, 8. Februar, ab 9 Uhr, in der Musikschule Bremen-Grohn, geplant. Der Eintritt ist jeweils frei.