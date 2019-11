Der Zaun von dem Bremer Flughafen zur Abendstunde. Das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Mitglied Ibrahim Miri ist offenbar abgeschoben worden. (Mohssen Assanimoghaddam)

Ibrahim Miri befindet sich wieder im Libanon. Wie das Bundesinnenministerium mitteilt, ist der 46-Jährige in in der Nacht in sein Heimatland abgeschoben worden. Der Bremer Clanchef ist an diesem Samstag gegen zehn Uhr in Beirut gelandet und dort an die Behörden übergeben worden. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Bremens Innensenator Mäurer kündigte an, um 13 Uhr eine Erklärung abzugeben.

Am Freitag hatte das Bremer Landgericht entschieden, dass Miri in Abschiebehaft bleiben muss. Außerdem lehnte das Verwaltungsgericht den Eilantrag des Clanchefs ab, der ihm den Aufenthalt in Deutschland zumindest bis zum Abschluss seines Asylverfahrens sichern sollte.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte am Freitag in einer ersten Stellungnahme die Entscheidungen der beiden Gerichte begrüßt und deutete zugleich an, wie es in diesem Fall weitergehen dürfte. „Eine erneute Abschiebung von Herrn M. in den Libanon kann damit vorbereitet werden.“ Das ging nun offenbar schneller als erwartet.

Gegenüber der Bild am Sonntag sagte Bundesinnenminister Seehofer: „Ich möchte allen Beteiligten danken, dass die Abschiebung im Fall Miri so schnell möglich war. Mein Dank gilt besonders Bremens Innensenator Mäurer für die sehr gute Zusammenarbeit.“

Im Juli dieses Jahres war Miri bereits einmal in den Libanon abgeschoben worden. Ende Oktober kehrt er wieder nach Bremen zurück, saß seitdem in Abschiebehaft.