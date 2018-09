Die Verbände der Jungen Alternative in Bremen und Niedersachsen sind ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Jetzt soll ein Bundeskongress über die Zukunft der Verbände entscheiden. (Jens Kalaene / dpa)

Die AfD-Jugendorganisation will nach der Ankündigung einer Verfassungsschutz-Beobachtung ihrer Verbände in Niedersachsen und Bremen schnell über das weitere Vorgehen entscheiden.

Noch in dieser Woche sollten Ort und Zeitpunkt für einen Bundeskongress der Jungen Alternative (JA) festgelegt werden, bei dem über eine mögliche Auflösung der beiden Landesverbände entschieden werden soll, sagte der Sprecher des Bundesvorsitzenden, Torben Braga, am Dienstag.

Die JA hatte in einem Statement von einer geplanten "Abgliederung" der Landesverbände Niedersachsen und Bremen gesprochen. Ihr Sprecher erklärte das geplante Vorgehen so: "Die Abgliederung besteht darin, dass der Landesverband von der Gesamtorganisation abgetrennt wird." Mitglieder der AfD-Jugend in Niedersachsen und Bremen würden dann direkt der Bundesorganisation angehören, hätten aber keinen zuständigen Bezirks- oder Landesverband mehr. Über eine Neugründung der Landesverbände mit neuem Personal müsse dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgedacht werden, sagte Braga.

Am Montag hatten Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) bekanntgeben, dass die Verfassungsschützer in beiden Bundesländern die JA ins Visier nehmen. (dpa)