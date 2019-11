510 Beamte der Bundespolizei sind bei der Razzia derzeit im Einsatz. (BORIS ROESSLER)

510 Beamte der Bundespolizei durchsuchen seit Dienstagmorgen Immobilien in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Bundespolizeidirektion in Hannover habe die Staatsanwaltschaft Osnabrück einen Haftbefehl und 38 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Die Razzia richte sich gegen die Schleuserkriminalität. Weitere Informationen zu dem Einsatz will die Bundespolizei im Laufe des Tages veröffentlichen. (sei)