Wegen zahlreicher Verbrechen wurde Clan-Chef Ibrahim Miri in den Libanon abgeschoben. (Christoph Kellner)

Die Abschiebung von Ibrahim Miri in den Libanon ist offenbar komplett von der Bundespolizei organisiert worden. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Das Blatt zitiert einen Vermerk des Chefs der Bundespolizei, Dieter Romann, ans Bundesinnenministerium. Demnach habe Romann vorab den libanesischen Sicherheitschef kontaktiert. Daraufhin hätten Bundespolizisten Miri überwacht und die Abschiebung durchgeführt.

Weiter heißt es, dass nur wenige Personen in Bremen und Berlin davon gewusst hätten. Auch die Öffentlichkeit sollte nur wenig erfahren.

Der 46-Jährige zählte zu den führenden Köpfen des libanesischen Miri-Clans aus Bremen. Polizisten nahmen Ibrahim Miri in der Nacht zum Mittwoch in der Hansestadt fest. Der Clan-Chef war daraufhin mit einem eigens gecharterten Flugzeug in den Libanon gebracht worden. Dort ist er inzwischen auf freiem Fuß. Gegen Miri liege im Libanon nichts vor, heißt es. (mmi)

