Die Polizei hat drei mutmaßliche Schleuser aus Bremerhaven gefasst (Symbolbild). (Friso Gentsch/dpa)

Die Bundespolizei hat auf der BAB 7 sechs syrische Staatsangehörige aufgegriffen. Drei in Bremerhaven wohnhafte Syrer hatten laut Bundespolizeiinspektion Kempten versucht, eine Mutter mit ihren zwei Kindern mit fremden Dokumenten nach Deutschland zu bringen. Der 26-jährige Fahrer und sein angeblicher Cousin, ein 29-jährige Beifahrer sowie dessen 39-jährige Frau, sind in Bremerhaven wohnhaft und konnten sich mit deutschen Reisedokumenten ausweisen. Eine weitere 28-jährige Frau legte für sich und ihren dreijährigen Sohn gültige, für die zweijährige Tochter allerdings ungültige deutsche Dokumente vor. Der Beifahrer gab an, dass es sich bei der 28-Jährigen um die Frau seines Bruders, der noch in Griechenland sei, handeln soll. Für die Reise nach Deutschland, die er geplant habe, hätten die mutmaßlichen Geschleusten die Dokumente seiner eigenen Kinder beziehungsweise die der Schwester seiner Frau erhalten. Die Polizei stellte Strafanzeige gegen die Männer und die Frau aus Bremerhaven. (db)