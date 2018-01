Zwei Wohnungen in Blumenthal durchsucht

Bundespolizei nimmt bei Razzia mutmaßliche Schleuser fest

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Morgen in mehreren Bundesländern gegen einen Schleuserring vorgegangen und hat drei Männer festgenommen. Auch in Bremen wurden Wohnungen durchsucht.