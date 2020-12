Zivilfahnder der Bundespolizei haben in einem ICE zwei 18 Jahre alte mutmaßliche Handy-Diebe festgenommen. (Symbolbild). (Björn Hake)

Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Bremen haben zwei 18-jährige mutmaßliche Telefondiebe in einem ICE von Bremen nach Osnabrück festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden fünf Mobiltelefone bei den jungen Männern gefunden und sichergestellt: Die Telefone waren aus Dienstfahrzeugen von Zustellern in Nürnberg und Bochum gestohlen worden, während diese Pakete ausgeliefert hatten.

Die Festnahmen erfolgten bereits am vergangenen Freitag, wie die Bundespolizei mitteilt. Am Mittwoch sei auch der letzte rechtmäßige Smartphone-Eigentümer aus Nürnberg ermittelt worden.

Die jungen Männer aus Bamberg waren zunächst im Bremer Hauptbahnhof aufgefallen, als sie einer Frau mit Kinderwagen folgten, die ihr Handy offen in der Umhängetasche trug. „Augenscheinlich nach Diebstahlgelegenheiten suchend“ seien die jungen Männer danach mit einem Metronom nach Rotenburg, wieder zurück nach Bremen und in einem ICE weiter nach Osnabrück gefahren. „Sie liefen dabei durch alle Waggons, während die Zivilfahnder ihnen unbemerkt auf den Fersen blieben“, heißt es im Bericht der Bundespolizei.

Als sich das Duo in einer Toilette einschloss, ließen die Fahnder die Tür öffnen und gaben sich als Bundespolizisten zu erkennen. Dabei stellten die Beamten fest, dass die beiden 18-Jährigen zwar in den Zügen nichts gestohlen hatten. Bei ihnen wurden aber fünf fremde Telefone und drei ungeöffnete Packungen hochwertigen Parfüms gefunden, für das sie ebenfalls keine Belege hatten. Die beiden jungen Männer wurden wegen Diebstahls angezeigt - sowie wegen Erschleichens von Leistungen. Denn Fahrscheine hatten sie auch nicht, so die Polizei.