Beamte der Bundespolizei Bremen haben in Huchting drei Schafe von der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg getrieben und in die Obhut eines Schäfers gegeben. (Bundespolizei Bremen)

Drei herrenlose Schafe, die in Huchting auf der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg herumliefen, haben am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr die Bundespolizei Bremen beschäftigt. Drei Beamte seien zu „Schafschützern“ geworden, heißt es in der Meldung wortspielerisch.

Der Fahrer einer Nordwestbahn hatte zunächst eine kleine Schafherde an den Gleisen der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg gemeldet, woraufhin die Züge ihr Tempo auf Schrittgeschwindigkeit verringerten. Die Streife der Bundespolizei Bremen entdeckte die Tiere dann in der Nähe des Bahnübergangs „Wardamm“ in der Nähe der Kleingartenanlage Thurmkamp.

Das Polizisten-Trio trieb das Schafe-Trio erfolgreich von der Bahnstrecke auf eine Wiese. Ein Schaf sei dabei besonders zutraulich geworden und habe versucht, „an der Schutzmaske eines Bundespolizisten zu knabbern“, schildern die Beamten das Geschehen. Da der Halter der Tiere bislang unbekannt ist, wurde ein Schäfer aus dem Ortsteil Seehausen verständigt. Er kam mit zwei Hütehunden und einem Anhänger, auf den sich die Schafe mit Futter locken ließen.

Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen unter der Telefonnummer 0421 - 16299 - 777 zu melden.