Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will in Berlin unter anderem mit Vertretern der Bremer Gesellschaft ins Gespräch kommen. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Gespräche führen mit Repräsentanten der Gesellschaft über Themen, die das Land bewegen – dafür setzt sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weit über die Berliner Grenzen hinaus ein. So etwa im vergangenen Jahr, als er in Bremen vorrangig mit jungen Menschen diskutiert hat.

Zum 70. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes lädt Steinmeier nun in die Hauptstadt ein: Bei einer gemeinsamen Kaffeetafel im Park von Schloss Bellevue will er am Donnerstag, 23. Mai, zusammen mit seinen Gästen die Verfassung hochleben lassen. Bei der Geburtstagsfeier möchte der Bundespräsident mit den Vertretern aus unterschiedlichen Bundesländern darüber diskutieren, was unser Land ausmacht und zusammenhält.

Auch fünf Bremerinnen und Bremer sind eingeladen, an der Tafel Platz zu nehmen. Die Reisekosten mit der Bahn (zweite Klasse) und eine Hotelübernachtung übernimmt das Bundespräsidialamt.

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, liebe Leserinnen und Leser, wen Sie für diese besondere Veranstaltung vorschlagen möchten. Gesucht sind Bremer, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren, die die Grundwerte der Demokratie leben, die sich für die Menschenrechte einsetzen – kurz diejenigen, für die das Grundgesetz mehr ist als ein Schriftstück, diejenigen, die die Artikel im Alltag mit Leben füllen.

Eine Altersbeschränkung gibt es nicht, im Gegenteil: Die Bremer Delegation soll so bunt sein, wie die Bremer Gesellschaft es ist. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge mit einer schriftlichen Begründung (nicht mehr als 1000 Zeichen) bis Sonntag, 3. März, unter dem Betreff „Geburtstagskaffeetafel“ mit Angabe Ihres Namens sowie desjenigen, den Sie vorschlagen möchten und dessen Kontaktdaten per E-Mail an lokales(at)weser-kurier.de.