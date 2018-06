Staatsoberhaupt landet am Mittwoch

Bundespräsident Steinmeier besucht Bremen und Bremerhaven

Maren Beneke

An diesem Mittwoch steht erneut ein Besuch des Bundespräsidenten in Bremen auf dem Programm. Frank-Walter Steinmeier besucht dabei verschiedene Orte - auch in Bremerhaven.