Die erste Station von Frank-Walter Steinmeier in Bremen ist Airbus. (Jan-Felix Jasch)

Nach seinem Antrittsbesuch im Februar kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diesen Mittwoch erneut nach Bremen. Wir halten Sie hier, bei Instagram und auf Twitter auf dem Laufenden.

Zunächst besucht der Bundespräsident mit einem diplomatischen Korps die Hansestadt und Bremerhaven. Nach seiner Ankunft am Flughafen werden sich Steinmeier und die mehr als 100 Diplomaten zunächst über den Raumfahrtstandort Bremen informieren. Zur Delegation gehören etwa 180 Personen, der amerikanische und israelische Botschafter sind jedoch nicht dabei. Die Ankunft am Flughafen Bremen verspätet sich jedoch um 45 Minuten. Erst um kurz nach 9.45 Uhr landete der Flieger. Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Carsten Sieling begab sich die Delegation in Richtung Airbus.

Bei Airbus traten sowohl Sieling als auch Steinmeier ans Mikrofon. Der Bremer Bürgermeister machte Werbung für den Standort Bremen, der das "Silicon Valley der Raumfahrt" sei. Steinmeier hat gute Erinnerungen an Bremen, war er doch erst Ende Februar in der Hansestadt zu Besuch. Airbus könne ein Vorbild für die internationale Politik sein. "Die internationale Politik sollte es sich zu Herzen nehmen und schauen, wie unterschiedliche Kulturen an einem Projekt arbeiten", erklärte der Bundespräsident.

Im Anschluss geht es für die Delegation weiter zum Rathaus, wo sie von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) in Empfang genommen werden. Im Senatssaal tragen sich der Bundespräsident und der Doyen des Diplomatischen Korps, der Apostolische Nuntius Nikola Eterovic, ins Goldene Buch ein. Mittag gibt es später in der Oberen Rathaushalle. Geplant sind Ansprachen von Steinmeier, des Bürgermeisters und des Doyen.

Am Nachmittag geht es weiter nach Bremerhaven. Neben einer Besichtigung des Deutschen Auswandererhauses und des Klimahauses ist ein Abendempfang im Schaufenster Fischereihafen vorgesehen.

Zuletzt war der Bundespräsident im Februar im kleinsten Bundesland zu Gast und informierte sich darüber, "welche Themen Bremen bewegen". Auch ein Gespräch beim WESER-KURIER war Teil des Besuchs.

