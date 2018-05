Finanzsenatorin Karoline Linnert (Frank Thomas Koch)

Der Senat wird voraussichtlich Anfang Juni im Bundesrat eine Initiative starten, um junge Eltern von Behördengängen zu entlasten. Dabei geht es um die Digitalisierung von Anmeldeprozessen für Elterngeld und Kindergeld sowie die vereinfachte Ausstellung von Geburtsurkunden. Bremen hatte das entsprechende Projekt mit dem Kürzel ELFE (Einfache Leistungen für Eltern) bereits im vergangenen Jahr beim IT-Planungsrat des Bundes angemeldet.

Bisher verursacht die Geburt eines Kindes – neben all den familiären Umstellungen, die die Ankunft eines neuen Erdenbürgers mit sich bringt – für die Eltern auch einigen bürokratischen Aufwand. Die Geburt muss dem Standesamt angezeigt werden, das Kindergeld ist beim Jobcenter oder der Familienkasse des Arbeitgebers zu beantragen. Die meisten berufstätigen Eltern wählen zudem für die Zeit nach der Geburt ein Elternzeitmodell und beantragen dafür Elterngeld als staatliche Leistung. Für die verschiedenen Anträge müssen die jungen Eltern bei den jeweiligen Ämtern separat oft die gleichen Daten angeben und Dokumente vorlegen.

Das geht auch einfacher, nämlich digital, so die Überzeugung der Bremer Finanzbehörde. In Zukunft soll es reichen, wenn die Eltern mit ihrer Unterschrift in der Klinik das Verwaltungsverfahren in Gang setzen. Dadurch werden Steuerbehörde, Kindergeldstelle und Standesamt ermächtigt, die erforderlichen Daten untereinander auszutauschen und die Auszahlung von Kinder- und Elterngeld zu starten. Auch für die Ausstellung der Geburtsurkunde wäre keine Lauferei mehr nötig. Sie würde den Eltern per Post zugestellt.

Probleme beim Datenschutz

Die technischen Voraussetzungen für diesen Prozess sind grundsätzlich gegeben, nicht aber die juristischen. Deshalb die Bremer Bundesratsinitiative. Damit nämlich Eltern künftig – auf freiwilliger Basis – Behörden beauftragen können, die erforderlichen Daten zusammenzuführen, sind Gesetzesänderungen auf Bundesebene notwendig. Unter anderem geht es dabei um datenschutzrechtliche Bestimmungen in Fachgesetzen wie dem Bundeskindergeldgesetz und dem Personenstandsgesetz. Außerdem müssten Elterngeldstellen und Familienkassen autorisiert werden, bei den Standesämtern Daten zu Personenstandsurkunden abzurufen.

In der Finanzbehörde von Senatorin Karoline Linnert (Grüne) ist man zuversichtlich, im Bundesrat genügend Unterstützung für ELFE mobilisieren zu können. „Es hat im Vorfeld entsprechende Gespräche gegeben. Das Projekt ist außerdem mit den Bundesministerien für Inneres und Familie erörtert worden“, ist von Linnerts Sprecherin Dagmar Bleiker zu erfahren. Die Senatorin selbst ist „optimistisch, dass es in Bundestag und Bundesrat dafür eine Mehrheit gibt“.

Aus Sicht der Finanzbehörde geht es bei ELFE nicht nur darum, jungen Eltern lästige Laufereien abzunehmen. Das Projekt sei ein wichtiger Baustein der Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen – ein Prozess, bei dem Deutschland anderen europäischen Staaten wie etwa Dänemark oder Estland derzeit noch deutlich hinterherhinkt.