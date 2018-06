Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 1. Mai Demonstration, unter dem Motto "Vielfalt-Solidarität - Gerechtigkeit". Seit 2006 hat das Land Bremen die Möglichkeit, ein eigenes Versammlungsgesetz zu erlassen. (dpa)

Seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 haben die Länder die Möglichkeit, ein eigenes Versammlungsgesetz zu erlassen. Tun sie dies nicht, kommt das Versammlungsgesetz des Bundes zur Anwendung. Während nun Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Bayern und mit einer Teilbereichsregelung auch Berlin seither eigene Landesgesetze zur Versammlungsfreiheit erlassen haben, gilt in Bremen weiterhin das Bundesversammlungsgesetz aus dem Jahr 1978.

In Bremen gibt es bislang keine Bestrebungen, das Versammlungsrecht an aktuelle Bedürfnisse und hanseatischen Geist anzupassen. Politisch ist das be­dauerlich. Das Land lässt eine Gelegenheit ungenutzt, Unklarheiten im Bundes­versammlungsgesetz zu beseitigen und ein zeitgemäßes Gesetz zu erlassen, für das der im Jahr 2010 vom Arbeitskreis Versammlungsrecht erarbeitete Mus­terentwurf eines Versammlungsgesetzes eine hilfreiche Orientierung bieten könnte.

Verletzung der Bremischen Landesverfassung

Schwerer als dieses politische Ver­säumnis wiegt aber, dass der Landes­gesetzgeber durch seine Entscheidung, das Ver­sammlungsrecht nicht selbst zu regeln, die Bremische Landesverfassung verletzt. Denn er nimmt es hin, dass das Bundesversammlungsgesetz der Grundrechts­ausübung Einschränkungen auferlegt, die die Bremer Landesver­fassung verbietet. So gestattet beispielsweise Paragraf 15 des Bundesversammlungsgesetzes die Einschränkung bei Gefährdungen für die „öffentliche Ordnung“.

Das ist ein veralteter Rechtsbegriff, der heute überwiegend wegen seiner Unschärfe kritisiert wird. Der Bremische Verfassungsgeber war hier – wie auch in anderen Fällen der vorbildlichen Bremer Verfassung – schon 1947 sehr viel vorsichtiger und erlaubte in Artikel 16 der Landesverfassung Eingriffe in die Versammlungsfreiheit nur bei „unmittelbarer Gefährdung für die öffentliche Sicherheit“.

Gastautor Andreas Fischer-Lescano. (FR)

Solange die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht beim Bund lag, konnte das Land die Widersprüche zwischen Landesverfassung und Bundesversammlungsgesetz nicht aus eigener Kraft beseitigen. Seit 2006 hat der Landesgesetzgeber aber die Möglichkeit und damit auch die landesverfassungsrechtliche Pflicht, seinem Grundrecht durch den Erlass eines eigenen Gesetzes zur Versammlungsfreiheit zur Wirksamkeit zu verhelfen.

Nichtstun ist daher nicht nur politisch bedauerlich, sondern auch verfassungswidrig. Der Bremische Landesgesetzgeber sollte diesen Zustand so schnell wie möglich beenden und ein Landesversammlungsgesetz erarbeiten.

Zur Person

Unser Gastautor ist Rechtswissenschaftler und Professor an der Universität Bremen. Er leitet dort das Zentrum für Europäische Rechtspolitik. Seine Schwerpunkte sind Europa- und Völkerrecht.