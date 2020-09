Die Bundesstraße 75 nach Delmenhorst wird am Wochenende für vier Stunden gesperrt. (Christina Kuhaupt)

Autofahrer und Pendler aufgepasst: Die Bundesstraße 75 (Oldenburger Straße) wird am Tag der Deutschen Einheit zwischen der Landesgrenze und der Anschlussstelle Bremen-Grolland stadtauswärts für vier Stunden komplett gesperrt. Wie die Verkehrsmanagement-Zentrale mitteilt, müssen am Sonnabend, 3. Oktober, in den Morgenstunden zwischen 4 und 8 Uhr die gelben Markierungen auf der Fahrbahn in Richtung Niedersachsen (stadtauswärts) entfernt werden.

Damit neigen sich für dieses Jahr die Bauarbeiten auf der B 75 dem Ende entgegen. Wie vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) angekündigt, ist die viel befahrene Verkehrsachse zwischen Bremen und Delmenhorst damit im vorgegebenen Zeitrahmen saniert worden. Die Baumaßnahme auf den 2,5 Kilometern der B 75 kostet laut dem ASV insgesamt 3,8 Millionen Euro.

2020 die eine, 2021 die andere Seite

Eigentlich sollten in diesem Jahr beide Seiten – also auch die Strecke in Fahrtrichtung Bremen – erneuert werden. Da im Bremer Süden sowie auf der Autobahn mehrere Baustellen anstanden, schlugen die Handelskammer und die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) Alarm. Deren Vertreter befürchten ein Verkehrschaos, das die Pendler betrifft. Der Kompromiss: 2020 die eine Seite, 2021 die andere Seite. Ab dem kommenden Jahr ist dann nicht mehr das ASV, sondern die neu gegründete Autobahn GmbH für die Bundesstraßen zuständig. Im Interview mit dem WESER-KURIER sagte die kommende Leiterin der zuständigen Außenstelle, Gisela Schütt, dass auf jeden Fall an dem weiteren Bauabschnitt der B75 zwischen Huchting und Landesgrenze gearbeitet werden muss.