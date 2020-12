Oscar Jimenez Freitag (l.) erzählt Gastro-Kritiker Temi Tesfay von dem Wunsch, dass Menschen auch zu ihm kommen und nicht nur ins Viertel oder in die Neustadt gehen. (Christina Kuhaupt)

Oscar Jimenez Freitag kommt aus der Küche, blickt auf den Tisch und stellt fest, dass er das Essen so noch nicht servieren kann. „Kann ich die Decke wechseln?“, fragt mein Gastgeber. „Aber natürlich“, antworte ich als Gast – und schmunzle als Beobachter, der ein Déjà-vu erlebt. Meine Frau Caro kann ihr Essen immer erst dann wirklich genießen, wenn sie ihr inneres Feng Shui gefunden hat, sodass zwischen Kochen und Mahlzeit zuweilen gefühlt ein Frühjahrsputz liegen kann. Im Falle von Freitag reicht immerhin eine bunte Tischdecke, um die Tafel festlicher zu gestalten. Aber nicht nur sie.

„Ich bin Grafikdesigner“, erklärt der Inhaber des Kattenescher Bistros Lupita einen Moment später seine Leidenschaft für Tacos, „und ich liebe es, in so einer kleinen Tortilla so viel Farbe zu sehen“. Derer drei (6,90 Euro) hat er für jeden von uns heute aufgetischt: es ist Taco Day. Während ich mich an die Flasche Corona-Bier mache (kein Witz, sondern hier einfach passend), erzählt der gebürtig aus Bogota stammende Kolumbianer mit deutschen Vorfahren mir von seiner Vision für das im März diesen Jahres eröffnete „Stadtteillokal“. „Ich wünsche mir, dass Menschen an einem Freitagabend nicht nur ins Viertel oder in die Neustadt gehen, sondern gerne auch zu uns. Mein Laden ist bunt und ich habe eine frische, abwechslungsreiche Küche.“ Und genau diese wollen wir nun probieren.

Probiert und empfohlen: Sämtliche Tacos bestehen aus einem Mais-Tortilla-Fladen, der auf einer Grillplatte mit etwas Edamer-Käse angegrillt wird, bevor die unterschiedlichen Toppings folgen. Die Hähnchen-Variante mit in Zitronensaft eingelegten Radieschen, gegrillten Ananas, Eisbergsalat, Sour Cream und einem grünen venezolanischen Dip namens Guasacaca, der sich geschmacklich als Kreuzung aus Chimichurri und Avocado beschreiben lässt, ist schon mal ein gefälliger Beginn. „Die Ananas mag ich weniger“, gesteht der 40-Jährige, „aber ich mache das wegen des Kontrasts rein“.

„Das ist immer Freestyle, ein Rezept gibt es nicht“

Der traditionelle Begriff für stundenlang geschmortes, anschließend in kleine Teile zerrupftes oder zerhacktes und in Tacos serviertes Schweinefleisch lautet „Carnitas“. Dass Freitag sich bei seiner Variante nicht am mexikanischen Original orientiert und sie schlicht „Pulled Pork“ nennt, liegt weniger am Wunsch einer leichteren begrifflichen Zugänglichkeit als an der Freiheit, die er sich bei der Rezeptur geben möchte. „Das ist immer Freestyle, ein Rezept gibt es nicht“, erklärt der Mann, der selbstverständlich ein Rezept im Kopf hat und immerhin verrät, dass er Nacken verwendet, dieses mit diversen Kräutern trocken mariniert und anschließend mit Rotwein geschmort hat.

„Ein intensives Aroma. Man spürt den Wein“, notiert Freitag. Ich ehrlich gesagt weniger, weil diese Taco neben Eisbergsalat und Sour Cream mit nicht weniger intensiven Zutaten wie eingelegtem Rotkohl und einem BBQ-Dip gefüllt ist. Das gibt der Summe eines hervorragenden Geschmackserlebnisses jedoch keinen Abzug. Dafür jedoch die Potato Sticks, die in Erwartung eines Knuspereffektes als Topping verwendet wurden, für mich jedoch irgendwie fehl am Platz sind.

Die dritte Taco ist die einzige nicht feste Variante, ironischerweise aber die unser beider Meinung nach beste: die cochinita pibil. Im Wesentlichen der zuvor probierten nicht unähnlich, ist sie geschmacklich doch ganz anders. Denn der Schweinenacken wird hier nicht trocken, sondern flüssig über mehrere Stunden mariniert – mit einer „Achiote“ genannten Chilipaste, diversen Gewürzen sowie Zitronen- und Orangensaft. Das anschließend geschmorte Fleisch unterscheidet sich in der Folge nicht nur optisch durch eine sehr starke, orange-rote Farbe, sondern auch im harmonischen Zusammenspiel aus säuerlichen, süßen und scharfen Noten. „Lecker“, entnimmt auch Freitag der Taco, die im Zusammenspiel mit Eisbergsalat, Sour Cream, Aioli-Mais-Dip sowie eingelegter Zwiebeln und Jalapeños vollauf überzeugt. „Da habe ich auch die Schärfe, die ich bei den anderen beiden vermisse“, bemerkt er zufrieden. Das einzige, was hier fehlt, ist ein fester Platz auf der Taco-Karte.



Lupita Mexican Bistro, Morsumer Straße 2, 28277 Bremen. Telefon: 0157 519 324 00. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 15.00 sowie 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 16 bis 20 Uhr, Montag geschlossen. Barrierefrei. www.lupita-mexican-bistro.business.site

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.