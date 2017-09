Ein Einzelfahrschein für die Nutzung der Linien der Bremer Straßenbahn AG kostet künftig 2,80 Euro statt bisher 2,75 Euro. (Christina Kuhaupt)

Nutzer von Bus und Bahn im Großraum Bremen werden mit Beginn des kommenden Jahres tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Mitgliedsunternehmen des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) erhöhen ihre Fahrpreise ab 1. Januar 2018 um durchschnittlich 2,1 Prozent.

In Städten wie Bremen wird ein Einzelfahrschein somit fünf Cent teurer als bisher. Laut VBN wird das Geld benötigt, um steigende Personal- und Betriebskosten aufzufangen. Außerdem müsse in den Fuhrpark investiert und die Vertriebs- und Informationsinfrastruktur verbessert werden, teilt der Verbund mit.

Unterschiedlich hohe Preisveränderungen

Die Erhöhungen in der Region fallen unterschiedlich aus: Zahlen Fahrgäste in Bremen künftig 2,1 Prozent mehr, werden Bremerhavener ein Fahrpreis-Plus von 2,4 Prozent verkraften müssen. In den Städten Delmenhorst, Nordenham und Verden beträgt die Erhöhung 2,6, in anderen Gebieten nur 1,8 Prozent. Für die Nutzung der Linien der Bremer Straßenbahn AG bedeutet dies, dass ein Einzelfahrschein künftig 2,80 Euro statt bisher 2,75 Euro kostet.

Ein Monatsticket kostet 65 Euro (bislang 63,50 Euro), ein Mia-Abo 53,70 Euro statt 52,40 Euro. Und wer nur drei Stationen fahren möchte, zahlt für das Kurzstreckenticket 1,45 Euro statt bislang 1,40 Euro. Ein solches Kurzstreckenticket wird mit Beginn des kommenden Jahres auch im Landkreis Osterholz und somit auch auf der Linie 4 in Lilienthal eingeführt.