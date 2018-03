Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag. (dpa)

Zwölf Kinder haben sich in einem Schulbus in Bremerhaven bei einer Vollbremsung des Fahrzeugs leicht verletzt. Der Busfahrer hatte am Freitag mit dem Vorgang verhindert, ein dreijähriges Kind anzufahren, wie die Polizei mitteilte. Das Kleinkind war über einen Gehweg in Richtung Fahrbahn gelaufen. Keines der verletzten Schulkinder im Alter von neun und zehn Jahren musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Bus war auf dem Weg vom Schwimmunterricht zurück zur Schule. Insgesamt waren 27 Kinder und 3 Betreuer im Bus. Die Grundschüler wurden von ihren Lehrern von der Unfallstelle abgeholt. (dpa/lni)