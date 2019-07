Busse der BSAG fahren in der kommenden Woche Umleitungen. (Christian Walter)

Wegen von Bauarbeiten im Bereich der Martinistraße/Wilhelm-Kaisen-Brücke fahren die Busse der Linie 25 kommende Woche von Montag (8. Juli, 5 Uhr) bis Mittwoch (10. Juli, 6 Uhr) in Richtung Hauptbahnhof/Osterholz eine Umleitung durch die Obernstraße, das teilte die BSAG mit.

Ab der Haltestelle Radio Bremen geht es wie die Straßenbahnlinien 2 und 3 durch die Hutfilterstraße und die Obernstraße zur Domsheide. Die Busse in Richtung Hauptbahnhof halten nicht an der Martinistraße, sondern an den Haltestellen Am Brill und Obernstraße. An der Domsheide wird der Bahnsteig G gegenüber der Glocke bedient. (wk)