Die Zahl der Bußbescheide, die wegen längerer unentschuldigter Abwesenheit schulpflichtiger Kinder vom Unterricht verhängt wurden, hat in den vergangenen Jahren geschwankt und ist zuletzt wieder deutlich niedriger gewesen als im Schuljahr 2014/15, wo mit 253 Fällen ein Höhepunkt erreicht war. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der „Bürger in Wut“ hervor.

Der Statistik zufolge gab es in der Stadtgemeinde Bremen seit 2011/12 (86 Fälle) zunächst einen Anstieg auf 110 im Jahr 2012/13 und 140 im Jahr 2013/14 auf den genannten Spitzenwert 2014/15. Im Folgeschuljahr sank die Zahl der Bußgeldbescheide zunächst geringfügig um zehn Fälle.

„Im Schuljahr 2016/17 war die Zahl mit 60 Bescheiden vergleichsweise niedrig, da die Bescheidung wegen Personalengpässen vorübergehend ausgesetzt werden musste“, heißt es wörtlich in dem Papier, das am kommenden Dienstag Gegenstand der Senatssitzung sein wird. Im zurückliegenden Schuljahr 2017/18 wurden die Eltern schulpflichtiger Kinder in 124 Fällen zur Zahlung eines Bußgeldes herangezogen.

Eigentlich hatten sich die „Bürger in Wut“ nicht nur nach der Zahl der sanktionierten Fälle von Schulvermeidung erkundigt, sondern nach der Gesamtheit der aktenkundigen Vorgänge. In der Senatsantwort heißt es dazu, Fälle von Schulabsentismus (so der Fachbegriff) würden nur erfasst, wenn Bußgeldbescheide ergangen sind. Und das ist offenbar längst nicht immer der Fall.

Denn in dem Papier steht auch: „Wann und ob ein Antrag auf Einleitung eines Bußgeldverfahrens gestellt wird, wird sehr individuell und in der Regel nach der Mitarbeit der Familien und nicht nach der Anzahl der Fehltage entschieden.“ Im konkreten Fall komme es sehr darauf an, ob die Erziehungsberechtigten bei der Problembewältigung mitziehen oder nicht.

Leitfaden der Bildungsbehörde

Grundsätzlich existiert zum Umgang mit Schulverweigerern eine Art Leitfaden der Bildungsbehörde, an dem sich die Schulen orientieren sollen. Darin heißt es: „Sollten vier und mehr unentschuldigte Fehltage im Schulhalbjahr auftreten, werden weitere Maßnahmen in die Wege geleitet, so die mögliche

Einbindung des Sozialdienstes junger Menschen, der Erziehungsberechtigten oder die Abhaltung von Klassenkonferenzen.“

Wenn die Ansätze innerhalb von sechs Wochen nicht fruchten, übernimmt das jeweils zuständige Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum (Rebuz) den Vorgang. In diesen Einrichtungen außerhalb der Schulen sollen Kinder und Jugendliche vorübergehend unterrichtet werden, wenn ihr Lern- oder Sozialverhalten den Verbleib im Klassenverband unmöglich macht. Auch in Fällen von Schulverweigerung sind die Rebuz-Fachleute gefragt.

So wie die Zahlen zur Schulverweigerung in den vergangenen Jahren schwanken, so unterschiedlich war offenbar auch das Ausmaß vorgetäuschter Krankheiten direkt vor oder nach Ferien. Dieses Thema hatte vor den bayerischen Sommerferien bundesweit Schlagzeilen gemacht, als die dortige Polizei an Flughäfen gezielt Familien mit Kindern kontrollierte.

In einigen Fällen stellte sich heraus, dass die Eltern ihre Kinder früher aus der Schule genommen hatten, um von günstigeren Flügen außerhalb der Ferienzeit zu profitieren. In Bremen war in den vergangenen Jahren kein kontinuierlicher Anstieg von Abwesenheiten im zeitlichen Umfeld von Ferien festzustellen, bei denen ein entsprechender Verdacht nahe lag.

Im Schuljahr 2011/12 hatte rund ein Drittel aller Bußgeldbescheide mit mutmaßlicher unautorisierter Ferienverlängerung zu tun. 2012/13 lag die Quote bei lediglich 18 Prozent, 2013/14 bei 13, 2014/15 bei 14, 2015/16 bei 28, 2016/2017 bei 40 und 2017/2018 mit Stand Juli 2018 nur bei gut sechs Prozent.