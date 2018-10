Ab 2019 zieht das Café Woyton in die Räumlichkeiten der Brasserie in der Langenstraße. (Christina Kuhaupt)

Die Verträge sind unterschrieben, in den nächsten Tagen folgt die Übergabe der Schlüssel: Der Nachfolger der seit dem Frühsommer geschlossenen „Brasserie“ in der Langenstraße ist gefunden. Einziehen wird in den nächsten Monaten das „Woyton“. Die Oldenburger kennen das Franchise-Unternehmen, das hauptsächlich auf das Tagesgeschäft mit Frühstück- und Mittagsangebot setzt, schon. Dort eröffnet Geschäftsführer Henner Welling im November die vierte Filiale. Ab Januar dann ist Bremen dran.

Insgesamt 15 Standorte

„Wir denken, dass die Langenstraße mit ihren vielen umliegenden Büros ein spannender Standort ist für unser Tagesversorger-Konzept“, sagt Henner Welling. „Woyton“ wurde 1998 als Kaffeehaus mit eigener Rösterei in Düsseldorf gegründet, inzwischen gibt es neben Oldenburg insgesamt 15 Standorte in Köln, Düsseldorf und Hilden. „In Bremen fangen wir jetzt an, den Umbau zu planen.“

Dabei soll der zweigeschossige Raum nicht komplett umgestaltet werden. „Aber zum Beispiel die schweren Küchenblöcke brauchen wir nicht mehr“, sagt Welling. Wann genau Eröffnung ist, könne man jetzt noch nicht auf den Tag sagen. „Das hängt auch davon ab, wie schnell wir die verschiedenen Genehmigungen bekommen und wie ausgebucht die Handwerker um den Jahreswechsel herum sind.“

Mehr zum Thema Restaurants in Bremen Warum die "Brasserie" dichtgemacht hat Mit der "Brasserie" hat in der Langenstraße schon wieder ein Restaurant nach kurzer Zeit ... mehr »

Das „Woyton“ ist nach „Brasserie“ und „Charles“, deren Konzepte zu wenig Gäste anlockten, der dritte Nachfolger der jahrelang erfolgreichen „Pressebar“. „Wir wollen nicht nur ein Jahr lang bleiben“, sagt Welling.