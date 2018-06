Hinweise von Bürgern brachten die Polizei auf die Spur einer Cannabis-Plantage inmitten eines Reihenhausgebietes in Schwachhausen. (Ilse Okken)

In einer beschaulichen Reihenhaussiedlung in Schwachhausen erwartet man vielleicht nicht gerade eine Cannabis-Plantage. In diesem Fall erwiesen sich Hinweise aus der Anwohnerschaft aber als korrekt – und so hob die Polizei am Montagmittag in dem bürgerlichen Stadtteil eine solche Plantage aus, die offenbar ein gemeinsames Projekt der vierköpfigen Familie war.

Ein kleines Plastikgewächshaus auf dem Grundstück der Familie hatte die Aufmerksamkeit von Bürgern erregt, sie wollten darin Cannabispflanzen gesehen haben. Eine Polizeistreife überprüfte den Hinweis am Montagmittag, die Beobachtung der Bürger war richtig.

Bei einer anschließend von einem Richter angeordneten Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben weiteren kleineren Gewächshäusern im Wohnhaus diverse Drogen in den Zimmern der 18 und 25 Jahre alten Söhne des tatverdächtigen Ehepaars.

Darüber hinaus lagerte im gesamten Haus der 56- und 58- jährigen Eheleute "eine umfangreiche Ausrüstung zum Züchten von Cannabis", heißt es im Polizeibericht. Der 58-jährige Vater und der 25-jährige Sohn wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.