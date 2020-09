Ein Dank an die Ehrenamtlichen: Gabriele Kleine-Kuhlmann, Leiterin des Caritas-Zentrums, Gudrun Stahlschmidt, Anja Eichentopf, Gabriele Brandes, Tina Weerts und Martina kleine Bornhorst vom Caritas-Vorstand. (Caritas Bremen)

Eine große Feier konnte wegen der Pandemie nicht stattfinden. Doch Anja Eichentopf und ihre Mitstreiterinnen erfahren für ihre freiwilligen Einsätze in der Nachbarschaftshilfe dennoch großen Dank. Das ist Martina kleine Bornhorst vom Vorstand der Caritas und Gabriele Kleine-Kuhlmann vom Dienstleistungszentrum Huckelriede/Buntentor der Caritas sehr wichtig.

„Ich finde es klasse, dass Sie so lange am Ball geblieben sind“, sagt Martina kleine Bornhorst. „Ihr Engagement ermöglicht älteren Menschen die Freiheit, weiterhin in den eigenen vier Wänden leben zu können. Gerade für Alleinstehende ist ihre Hilfe wichtig. Sie liefern einen Baustein für ein eigenständiges Leben im Alter. Dafür gilt ihnen mein höchster Respekt und ich danke ihnen herzlich“, freut sie sich über die engagierten Frauen.

Eichentopf ist seit 30 Jahren bei der Caritas als Nachbarschaftshelferin tätig. „In unserer Familie hat soziale Verantwortung einen hohen Stellenwert“, sagt sie bei dem kleinen Treffen zur Ehrung. „Mir macht das Freude und ich bekomme viel zurück. Einen älteren Mann begleite ich seit 16 Jahren. Er hat keine Verwandten und ist mir sehr ans Herz gewachsen.“

Unterschiedliche Gespräche

Gabriele Brands, Tina Weerts und Gudrun Stahlschmidt sind seit zehn Jahren freiwillig engagiert. Auch sie erzählen von ihrem Alltag mit den Menschen. Von gemeinsamen Einkäufen, Arztbesuchen und von neuen Themen. So gehe es bei den regelmäßigen Treffen auch um Fragen im Umgang mit Tablets und Smartphones, erzählen die Bremerinnen. Sie schätzen die unterschiedlichen Gespräche, die mal lustig, mal sehr ernst seien. Und ihr Einsatz regt offenbar auch zum Mitmachen an, heißt es von der Caritas. So gebe es sogar Nachbarschaftshilfen in zweiter Generation – wenn die Kinder das Ehrenamt der Eltern so gut finden, dass sie sich selbst engagieren.

Insgesamt sind beim Caritas-Dienstleistungszentrum 116 Nachbarschaftshilfen aktiv, freuen sich die Caritas-Vertreterinnen. „Während der Corona-Krise sind sogar neue Interessierte hinzugekommen“, sagt Gabriele Kleine-Kuhlmann. Die Aktiven seien eine verlässliche Größe, für die sie sehr dankbar seien.