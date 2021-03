Der Bedarf an Pflegeplätzen sei groß, aber es fehle an Betreuungspersonal, sagt Caritas-Direktor Martin Böckmann. (Jens Büttner / dpa)

„Investoren fragen mich oft, ob ich nicht noch eine weitere Pflegeeinrichtung eröffnen will“, berichtet der Bremer Caritas-Direktor Martin Böckmann. Derzeit betreibt der katholische Träger in Bremen neben einer Tagespflege und einem ambulanten Dienst fünf Pflegeheime. „Auf deren Wartelisten stehen oft 100 Leute und mehr, die Nachfrage ist also da“ – was Böckmann fehlt, ist Personal für eine Erweiterung. „Wir schaffen es mit Ach und Krach, frei werdende Stellen wieder zu besetzen.“

Dabei hat man sich in Bremen schon Ende 2014 für einen eigenen Weg entschieden, um auch künftig ausreichend Personal zur Verfügung zu haben. Ungeachtet der Freiheit, die das gesonderte Arbeitsrecht den kirchlichen Trägern lässt, werden die rund 400 Pflegekräfte der Caritas hier nach dem mit der Gewerkschaft Verdi verhandelten Tarifvertrag bezahlt. „Die Löhne und – und das ist uns besonders wichtig – die weiteren Bedingungen wie Urlaub, Zulagen, Sonderzahlungen haben sich seitdem massiv verbessert“, sagt Caritas-Sprecherin Simone Lause. Und bei Ungelernten und Berufseinsteigern sei das Niveau des Caritas-Tarifwerks AVR bereits überschritten.

Natürlich hätte es der Vorstand des Bremer Caritas-Verbandes auch sehr begrüßt, wenn der bundesweit flächendeckende Tarifvertrag für die Altenpflege Ende Februar zustande gekommen wäre – doch der ist vorerst gescheitert, ausgerechnet wegen der Ablehnung durch die Arbeitsrechtliche Kommission der Bundes-Caritas. In der aber ist der Bremer Landesverband gar nicht vertreten. Dort sitzen gewählte Vertreter der Diözesen, auch des Erzbistums Osnabrück, das für Bremens Katholiken zuständig ist.

"Wir hätten es richtig gefunden, die Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal konkret sichtbar und dauerhaft zu verbessern“, betont Bröckmann. Dabei geht es weniger um die Arbeitnehmer der anderen Caritas-Verbände, denn auch die würden im Branchenvergleich schon überdurchschnittlich bezahlt. Von einem allgemein verbindlichen Tarifvertrag hätten vor allem oft schlecht entlohnte Beschäftigte von privaten Anbietern profitiert.

Aber sind die nicht ein gutes Reservoir für die Caritas, solange die besser zahlt? „Die Deutsche Caritas sieht es so“, räumt Böckmann ein, „aber wir halten das für gesellschafts- und sozialpolitisch fragwürdig“. Man müsse die gesamte demografische Entwicklung berücksichtigen und auch die stetig steigende Belastung der Pflegekräfte. Die hätten immer mehr demente und psychisch kranke Senioren zu betreuen. „Da müssen wir den Beruf nicht nur über den Lohn attraktiv machen, sondern auch über die Arbeitsbedingungen.“

In Bremen gehört der Caritasverband wie auch die evangelische Diakonie der Tarifgemeinschaft Pflege an und über diese wiederum der Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP). Hier sind auch private Träger vertreten. Alle eint das Ziel eines repräsentativen Tarifvertrags in der Altenpflege, um für alle Unternehmen der Pflegebranche die gleichen Mindeststandards festzuschreiben.

Das will auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seiner Pflegereform erreichen, auf die Böckmann jetzt hofft. "Ein allgemeinverbindlicher Tarif wäre der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich

alle einigen – nicht nur die Träger der Einrichtungen, sondern eben auch die Kostenträger." Dabei stünde ja jedem frei, den Pflegekräften mehr zu bieten – auch seinem Bundesverband, der offenbar fürchte, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ausgehöhlt werde.